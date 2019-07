La Cambra de Comerç de Terrassa reclama a Torra nous Pressupostos i estabilitat política

El nou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, Ramon Talamàs, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, uns nous Pressupostos, ja que els comptes catalans estan prorrogades des 2017.









Així ho ha expressat aquest dijous en el seu discurs durant el lliurament dels Premis Cambra 2019, que s'han celebrat aquest dijous 11 de juliol al Centre Cultural Terrassa, i que ha augurat "desafortunadament encara estarà vigent" el pressupost aquest any, així com que posi en marxa polítiques integradores.





En aquest sentit, li ha recriminat que no abordi realitats imprescindibles "que poc tenen a veure amb l'eix que actualment tot mana" i li ha reclamat que escolti, analitzi i legisli en sectors que afecten les activitats econòmiques, avançant que des de l'organització empresarial seran actius en propostes com per exemple sobre la nova llei de cambres de comerç.





Talamàs ha fet extensible la petició d'estabilitat política a tots els representants d'institucions públiques, tot i que ha reconegut les dificultats per governar actualment "en un marc polític complex" i que la raonable bona marxa de l'economia, ha apuntat, li ha donat un aire necessari per governar.





INFRAESTRUCTURES





Ha dit que és el segon dia consecutiu que el president de l'executiu català visita la ciutat i ha comentat que ho haurà fet per la C-58, una via que enllaça amb Barcelona i necessita millorar, alhora que ha afegit altres infraestructures com la finalització de la B-40 --conegut com a Quart Cinturó--, l'enllaç de l'A2 i l'AP7, a Castellbisbal (Barcelona), i els accessos al Port, entre d'altres.





El president de la Cambra de Terrassa ha recordat a Torra que en una reunió recent els va demanar lleialtat "i la tindrà, i crítica constructiva", per això, ha continuat, en el seu parlament ha enumerat algunes.





Talamàs ha tingut una paraules de reconeixement a la regidora de l'Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, dona de l'exconseller Josep Rull, que està "injustament a la presó provisional i la resta de presos polítics" i al qual espera veure aviat, per ser un exemple democràtic .