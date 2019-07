La primera decisió del nou president de la Diputació de Lleida, col·locar llaços grocs

Joan Talarn, després de ser elegit president de la Diputació de Lleida, ha assistit a la col·locació a la façana de dos llaços grocs en sengles pancartes a favor dels presos sobiranistes.









L'alcalde de Bellvís (ERC), ha estat elegit aquest divendres 12 de juliol president de la Diputació de Lleida amb 20 vots d'un ple de 25 diputats, els 11 d'ERC i els 9 de JxCat.





Joan Talarn ha jurat el càrrec "per imperatiu legal, per la república i per les terres de Lleida, el Pirineu i Aran".





En prendre possessió del càrrec com a diputats provincials, els de JxCat i ERC han tingut un record per als presos sobiranistes i els polítics independentistes que estan fora d'Espanya.