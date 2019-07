Foment reclama 10.000 milions per a infraestructures a Catalunya

Foment del Treball ha reclamat un impuls financer extraordinari de 10.000 milions d'euros per al període 2019-2023, 2.000 anuals, per corregir el retard d'obres de les infraestructures estratègiques de Catalunya, com el Corredor Mediterrani, el transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona, la B-40 i el desdoblament de la N-II i la N-340.









Així ho han explicat aquest dilluns 15 de juliol en roda de premsa el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre; la presidenta de la Comissió d'Infraestructures i Equipaments, Anna Cornadó; el president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, i la vicepresidenta de la patronal, Virginia Guinda, que han presentat l'actualització del Catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya, iniciat el 2015.





Sánchez Llibre ha reclamat un pacte sobre les infraestructures estratègiques a nivell econòmic, social i mediambiental de totes les administracions públiques per recuperar la competitivitat de l'economia catalana i la de tot Espanya.





5.000 MILIONS ANUALS MÉS





La patronal també ha demanat una inversió de 5.000 milions d'euros anuals de totes les administracions públiques en infraestructures de Catalunya per corregir el dèficit inversor en la matèria.





"El balanç és altament decebedor. Hi ha hagut un dèficit inversor en infraestructures de 28.000 milions d'euros en els últims deu anys, ja que la mitjana europea és del 2,2% del PIB. Si fem una comparació sobre quin hauria d'haver estat la inversió , el resultat és molt negatiu ", ha sostingut Sánchez Llibre.





Ha dit que saben que no serà fàcil, sobretot per la falta de pressupostos tant a la Generalitat com a l'Executiu central, però ha sostingut que es tracta del full de ruta de la patronal, que vol "continuar liderant" totes aquelles qüestions que fan referència a les infraestructures estratègiques de Catalunya, i ha convidat a altres organitzacions a sumar-s'hi.





També ha reclamat un nou model de finançament per a totes les vies d'alta capacitat, davant la reversió de les concessions d'autopistes, com l'AP-7.





BALANÇ





Tant Sánchez Llibre com Guinda i Llansà han assenyalat que el balanç de les inversions realitzades en els darrers anys ha estat "decebedora i negatiu", i han alertat del risc que això suposa per a la competitivitat de l'economia catalana.





Sobre el catàleg de 100 infraestructures bàsiques pendents d'executar a Catalunya, iniciat el 2015, Llansà ha assenyalat que 96 obres segueixen en el mateix estat que el 2015, i que han sumat 11 més a completar: "Queden 96 obres que estan en les mateixes que el 2015. d'aquestes, a dia d'avui hem afegit 11. El catàleg que presentem avui té 107 ".





El president de la CCOC ha explicat que la manca d'inversió ha assolit un nivell de cronificació que ha comportat la paralització de diverses obres, cosa que assegura que s'acaba traduint en menys activitat econòmica en l'actualitat i en el futur, i per tant menys benestar social: "Està provocant la fallida d'empreses".





CATÀLEG





De les infraestructures previstes en el catàleg, només s'han pogut eliminar quatre des 2015: la prolongació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sabadell i Terrassa (Barcelona), els nous accessos de l'ampliació sud del Port de Barcelona, així com la Terminal Ferroviària de Príncep d'Espanya del Port, i la línia L9 Sud del metro de Barcelona a l'aeroport.





Entre les que queden pendents, destaquen diverses obres per al Corredor Mediterrani ferroviari, com els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona i Tarragona, i diversos subtrams, així com la llançadora a l'Aeroport i l'estació de la Sagrera, en el cas de Rodalies, a més de diverses infraestructures viàries.





També, a executar per part de la Generalitat, falten l'ampliació de Metro, la finalització de la L9, la millora de capacitat i accessibilitat de la C-17 entre Barcelona i Ripoll (Girona), i dos trams de la C-32 i la C-58.





Preguntat per un possible 'atur de país' després de la sentència del judici de l'1-O, Sánchez Llibre ha rebutjat fer valoracions polítiques, tot i que ha assenyalat que no van a estar d'acord amb això perquè estan "en la línia de l'economia" .