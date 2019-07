L'ONU alerta que la fam i l'obesitat en el món segueixen creixent any rere any

S'estima que 820 milions de persones no tenien prou per menjar a 2018, enfront dels 811 milions de l'any anterior, una dada que porta tres anys consecutius creixent, segons les dades de l'informe anual 'L'estat de la seguretat alimentària i la nutrició en el món ', publicat per l'ONU, que també evidencia el creixement sostingut de la població obesa.





Aquest informe, que "subratlla l'immens repte d'assolir l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de Fam Zero per 2030", destaca que el ritme del progrés en reduir a la meitat el nombre de nens que pateixen retard en el creixement i reduir el nombre de nadons que neixen amb baix pes en néixer és "massa lent"; mentre, el sobrepès i l'obesitat continuen augmentant en totes les regions, particularment entre els nens en edat escolar i els adults.









Entre les dades més alarmants per l'ONU, i destacats aquest dilluns per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es troba que l'any passat hi va haver 1 de cada 9 persones famolenques en el món - 513.900.000 a Àsia, 256, 1 milions a l'Àfrica i 42,5 milions a Amèrica Llatina i el Carib.





Mentre que el nombre de persones amb inseguretat alimentària moderada o greu se situa en 2, mil milions (26,4%); els nadons nascuts amb baix pes en néixer són 20,5 milions (un de cada set); els nens menors de 5 anys afectats per retard en el creixement (baixa alçada per l'edat) són uns 148.900.000 (21,9%) en el món; mentre que els nens menors de 5 anys afectats per desgast (baix pes per l'alçada) superen 49,5 milions (7,3%).





Per contra, els nens menors de 5 anys amb sobrepès (alt pes per l'alçada) s'estimen en 40 milions (5,9%), i els nens en edat escolar i adolescents amb sobrepès ja superen els 338 milions; fet que suposa la meitat dels adults obesos, que ja superen els 672 milions (13% o 1 de cada 8 Adults).





Les possibilitats de tenir inseguretat alimentària són majors per a les dones que per als homes en tots els continents, amb la bretxa més gran a Amèrica Llatina. I la situació és més alarmant a l'Àfrica, ja que la regió té les taxes més altes de fam al món i segueix augmentant de manera lenta però constant en gairebé totes les subregions.





"Les nostres accions per enfrontar aquestes tendències preocupants hauran de ser més audaços, no només en escala sinó també en termes de col·laboració multisectorial", han assenyalat els caps de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), el Fons internacional per al Desenvolupament Agrícola (FIDA). ), El Fons de l'ONU per a la Infància (UNICEF), el Programa Mundial d'Aliments (PMA) i l'OMS, en el prefaci que acompanya a l'informe.





La fam està augmentant en molts països on el creixement econòmic s'està retardant, en particular en els països d'ingressos mitjans i en aquells que depenen en gran mesura del comerç internacional de productes primaris. L'informe anual de les Nacions Unides també mostra que la desigualtat d'ingressos està augmentant en molts dels països on la fam està augmentant, la qual cosa dificulta encara més que els pobres, vulnerables o marginats puguin fer front a la desacceleració econòmica i la desacceleració econòmica .





"Hem de fomentar una transformació estructural inclusiva i en favor dels pobres, centrant-nos en les persones i situant a les comunitats al centre per reduir les vulnerabilitats econòmiques i encaminar-nos a nosaltres mateixos per acabar amb la fam, la inseguretat alimentària i totes les formes de desnutrició ", han continuat els líders de l'ONU.





ÀFRICA I ÀSIA





La situació és més alarmant a l'Àfrica, ja que la regió té les taxes més altes de fam al món i segueix augmentant de manera lenta però constant en gairebé totes les subregions. A l'Àfrica oriental, en particular, prop d'un terç de la població (30,8 per cent) està desnodrida. A més del clima i els conflictes, la desacceleració econòmica i la desacceleració estan impulsant l'augment.





Des de 2011, gairebé la meitat dels països on va ocórrer l'augment de la fam a causa de la desacceleració econòmica o l'estancament es trobaven a l'Àfrica.





D'altra banda, el major nombre de persones subnodrides (més de 500 milions) viu a Àsia, principalment als països del sud d'Àsia. Junts, Àfrica i Àsia tenen la major proporció de totes les formes de malnutrició, ja que representen més de nou de cada deu nens atrofiats i més de nou de cada deu de tots els nens malgastats a tot el món. Al sud d'Àsia ia l'Àfrica subsahariana, un de cada tres nens està atrofiat.





A més dels desafiaments del retard en el creixement i el malbaratament, Àsia i Àfrica també alberguen a gairebé les tres quartes parts de tots els nens amb sobrepès a tot el món, impulsats principalment pel consum de dietes poc saludables.





D'altra banda, l'informe estima que més de 2 mil milions de persones, majoritàriament en països d'ingressos baixos i mitjans, no tenen accés regular a aliments segurs, nutritius i suficients. Però l'accés irregular també és un desafiament per als països d'alts ingressos, inclòs el 8 per cent de la població a Amèrica del Nord i Europa.





"Això exigeix una transformació profunda dels sistemes alimentaris per a proporcionar dietes saludables produïdes de manera sostenible per a una població mundial en creixement", conclouen.