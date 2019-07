El sector crític de Podem planeja boicotejar la consulta d'Iglesias

Podem ha activat aquest divendres 12 de juliol una consulta a les bases perquè decideixin fins dijous que ve si han de donar suport a la investidura de Pere Sánchez previ pacte per a un govern de coalició, el que implica un acord programàtic i d'equips, o si faciliten amb el sí o l'abstenció un Executiu monocolor del PSOE. Això no ha caigut bé als socialistes, però tampoc a agradat als més crítics del partit morat.













Des de diferents faccions de Podem s'han revelat contra aquesta iniciativa que asseguren que les dues preguntes estan dirigides a que les bases del partit decideixin per la primera, o sigui, la defensada per Iglesias i el nucli dur del partit.





El malestar és tan evident, fins i tot es deixa veure per xarxes socials, que els més crítics han decidit passar a l'acció, especialment els del sector de l'Esquerra Anticapita de Miguel Urbán i el sector més errejonista que s'ha quedat en el partit morat.





Un cop activada la consulta, aquestes faccions han cridat a l'acció per intentar boicotejar la consulta i han fet una crida a no participar en la consulta perquè així no pugui ser donada per vàlida.





L'objectiu és que, en total, la participació en aquesta consulta no arribi al 20% i així posar evidència la disconformitat de les bases pel que fa a aquesta inicitiva ia la decisió de Pablo Iglesias de no donar suport a la investidura de Pere Sánchez i forçar unes noves eleccions que podrien acabar enfonsant encara més al partit.