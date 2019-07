Veus socialistes mostren el seu desacord amb Calvo i els seus comentaris sobre el feminisme

Les declaracions de la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, que vinculava el feminisme amb l'esquerra i que està estretament lligat amb el socialisme no han agradat especialment bé, tampoc en les files del PSOE.













Una de les primeres a pronunciar-se ha estat l'exministra socialista d'Afers Socials i actual presidenta del Comitè Espanyol d'ACNUR, Matilde Fernández, que li ha recordat a Calvo que el feminisme no és exculsivo de l'esquerra ni del socialisme, "està en els demòcrates i progressistes ", ha subratllat.





La que va ser ministra durant la presidència de Felipe González sí que ha matisat que en el cas d'Espanya ha estat una mica diferent, ja que ella mateixa i el partit s'han trobat amb serioses dificultats amb el PP quan s'ha tractat d'avançar en matèria social i feminista. Però insisteix que hi ha gent conservadora que, tot i no trobar-se als extrems, defensen el feminisme. Tot i això, vol pensar, diu, que les declaracions de la vicepresidenta han estat tretes de context.





Fernández no ha estat l'única que ha matisat les paraules de Calvo. L'eurodiputada socialista Elena Valenciano que creu que el feminisme és, sens dubte, plural i que s'ha enriquit de diverses faccions i posicionaments polítics. Això sí, insisteix que el "feminisme liberal" del qual fa bandera Ciutadans no existeix. I recorda aquest partit que, en el cas espanyol, han estat els governs de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero els que més han fet per la lluita feminista.