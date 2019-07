Carmena nega que els líders independentistes siguin presos polítics "en absolut"

L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena (Més Madrid) ha afirmat aquest dimarts que els líders independentistes que van impulsar l'1-O i que estan en presó preventiva "no són presos polítics en absolut".









"El debat és sobre si hi ha hagut una actitud en contra de la Constitució. L'estatut de pres polític es dóna quan hi ha una vulneració dels drets humans i no hi ha Estat", ha argumentat en una entrevista de Rac1.





Carmena considera que, si s'incompleixen les normes i es trenca o es corromp l'ordenament jurídic, ha d'haver conseqüències que poden ser penals: "Però no crec que hagi d'haver presó provisional. Només per als casos excepcionals".





Amb tot, ha destacat que la presó preventiva ha de ser sempre una excepció perquè "és odiosa i cal evitar-la", però ha insistit en la necessitat de diàleg entre administracions sigui quin sigui el sentit de la sentència.





Quan queda menys d'una setmana per al previst ple d'investidura d'un president de Govern, Carmena ha defensat la constitució d'un executiu "com més aviat millor", però ha subratllat que ella no és qui per fer pronòstics.





Preguntada per la seva relació amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha respost que ella sempre ha estat "independent".





"Des de setembre no parlo amb ell. Mai hi ha hagut una gran relació. Sempre he estat independent. En aquests quatre anys crec que només he tingut tres converses" amb Iglesias, ha conclòs.