La hiperlaxitud en nens i adolescents, relacionada amb l'ansietat

Es demostra per primera vegada la relació entre la hiperlaxitud en nens i adolescents i els trastorns d'ansietat en un estudi en què han participat Investigadors de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) de l'Hospital del Mar i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).









El director de docència i investigació de l'INAD i autor principal de l'estudi, Antoni Buldena, ha indicat que els nens que tenen ansietat presenten més hiperlaxitud, i que el s que tenen hiperlaxitud presenten més símptomes somàtics i d'ansietat, per tant considera que existeix una relació "en les dues direccions".





Per tant, Bulbena considera que la síndrome d'hiperlaxitud articular -caracteritzat per una major flexibilitat de les articulacions- es pot utilitzar com a marcador per al diagnòstic del trastorn per ansietat en nens, nenes i adolescents.





160 NENS, 74 NOIES I 86 NOIS ENTRE 5 I 17 ANYS





L'estudi, que s'ha publicat a la 'Revista de Psiquiatria i Salut Mental', ha estudiat a 160 nens, 74 noies i 86 nois, amb edats entre els 5 i els 17 anys, que havien estat derivats als serveis de salut mental l'Hospital del Mar, als quals se li va realitzar una entrevista diagnòstica.





Els resultats van mostrar que 1 de cada 5 presentava síndrome d'hiperlaxitud articular, amb una prevalença més elevada entre les nenes, el 31%, que entre els nens, el 14%, i la meitat complia els criteris de diagnòstic de qualsevol dels tipus de trastorn per ansietat.





En el treball també han participat el departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Nova York (EE. UU.), El Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM), el Departament de Psiquiatria del New York Medical College i el Grup de Recerca en Salut Mental a Nens i Adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.