El Govern descarta eleccions i elaborarà els Pressupostos de 2020

L'Executiu català ha descartat avançar les eleccions a Catalunya com a resposta a una eventual sentència condemnatòria del TS en el judici de l'1-O, així com que la Conselleria d'Economia ha comunicat la voluntat de dur a terme els Pressupostos de la Generalitat del 2020, tal com ha afirmat la portaveu del Govern, Meritxell Budó.









"No s'ha posat a sobre de la taula", ha afirmat Budó sobre un possible avançament de les eleccions a Catalunya. El Govern no només pretén elaborar els comptes, "sinó poder-les executar", el que evidencia, al seu parer, que la convocatòria electoral avançada no entra en els seus plans, cosa que comparteixen els dos socis de l'Executiu (JxCat-ERC).





El president Torra porta un mes reunint-se amb partits, entitats, sindicats i patronals per buscar una posició unitària sobre com reaccionar a la sentència, i Budó ha assegurat que l'escenari de l'avançament electoral no ha estat damunt la taula en cap d'elles.





Budó ha conclòs que el Govern està centrat en governar i en presentar uns pressupostos que li permetin fer-ho amb la major solvència possible. A més, ha afirmat que la qüestió d'avançar o no unes eleccions tan sols "li correspon a Torra".





De cara als comptes del 2020, Budó no ha volgut fixar socis prioritaris a l'hora de negociar els comptes, assumint que JxCat i ERC no tenen "majoria parlamentària" suficient per tirar-los endavant i hauran de convèncer a almenys un grup de l'oposició.





"Nosaltres no ens tanquem a buscar aliances per poder aprovar els Pressupostos, no tenim majoria parlamentària. Estem oberts a negociacions i en els pròxims dies treballarem les nostres aliances i socis preferents", ha conclòs.





Preguntada expressament per això, no ha descartat tampoc el PSC, malgrat que els pactes locals que ha signat el partit de Miquel Iceta amb ERC i JxCat han estat font de discrepància entre els dos socis del Govern, que els han retret mútuament .