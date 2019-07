Dotze intel·lectuals aposten per un acord entre PSOE, PP i Ciutadans

Dotze intel·lectuals que es defineixen com a persones d'esquerra i progressistes han signat un manifest per reclamar un "acord profund i lleial entre forces constitucionals", en relació a PSOE, PP i Ciutadans, que eviti la formació de governs recolzats "per activa o per passiva "en" els populismes i els nacionalismes identitaris i secessionistes ".









El manifest, titulat 'Desde la Izquierda', ha estat signat pels fundadors de Cs Francesc de Carreras i Félix Ovejero, el filòsof Fernando Savater, els escriptors Fernando Aramburu i Maria Elvira Roca, l'exministre César Antonio Molina o l'exdiputat Antonio Robles.





Així mateix, figuren entre els signants del text, que encapçala la frase d'Abraham Lincoln 'Una casa dividida contra si mateixa no pot mantenir-se en peu', José María Múgica, Maria Elvira Roca Barea, Teresa Freixes, Ignacio Latierro, Roberto Blanco Valdés i Teo Uriarte.





"La nostra Constitució mereix ser defensada. Només a través de l'acord profund i lleial entre forces constitucionals es podrà garantir la formació d'un Govern que convoqui les nostres millors voluntats de convivència i igualtat, i defensi el nostre Estat de dret. Des de l'esquerra, apel·lem a aquest urgent i necessari acord", assenyala el manifest de sis punts.





En aquest marc, defensen que la pretensió ara d'arribar a acords, "per activa o per passiva", amb "els populismes i els nacionalismes identitaris i secessionistes" a nivell nacional, autonòmic o foral "contribuirà amb seguretat al debilitament" dels valors democràtics consagrats en la Constitució de 1978.





Per això, subratllen que "no es poden pretendre tals aliances, que contaminen la identitat mateixa de l'esquerra, condueixen inevitablement al deteriorament de la vida pública i porten més divisió ciutadana".





En aquesta línia, reclamen seguir "els ferms passos de lluita contra populismes i nacionalismes" identitaris marcats per la Unió Europea amb l'objectiu de "restablir el prestigi de la democràcia, així com els somnis i els esforços que van forjar el camí cap a les nostres llibertats" . "No acceptem retrocedir en aquesta formidable aventura col·lectiva de pau i llibertat. Avui, a Espanya com a Europa, es necessita l'ambició d'unir i no dividir, d'abordar des de les grans determinacions compartides dels reptes per davant", argumenten.





Després de recordar que l'esquerra es funda "sobre els principis irrenunciables de llibertat i igualtat", els signants veuen obligat advertir que tant a Espanya com a Europa "els populismes i els nacionalismes identitaris i secessionistes duen a terme polítiques de divisió que soscaven la convivència lliure i la igualtat dels espanyols ".





"Avui, a Europa, els nacionalismes identitaris i els populismes promouen polítiques de divisió i d'exclusió que busquen pervertir els nostres fonaments democràtics. Els millors valors cívics compartits de tolerància, respecte i fraternitat es veuen així amenaçats", al·leguen al respecte.





El text parteix de la base que la Constitució de 1978 és la casa comuna que empara les llibertats ciutadanes i "convoca els espanyols com a comunitat de persones lliures i iguals".