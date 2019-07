L'ANC pressiona els partits independentistes i critica la seva desunió

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha considerat aquest dimecres que l'independentisme passa per moments de desunió, crisi i desconcert, i ha advertit que l'entitat que presideix augmentarà la seva "to d'exigència" amb els partits polítics independentistes.





Així ho diagnostica en una 'Carta oberta a l'independentisme de base', amb la qual busca donar esperances a aquest moviment polític perquè "desgraciadament dins de l'independentisme es repeteixen cíclicament aquests moments de crisi", però fins ara ha aconseguit superar-los, escriu.

















Paluzie assenyala algunes de les debilitats actuals que considera que té del procés sobiranista, entre elles, el "partidisme" de les forces independentistes en els seus pactes locals, i critica específicament el pacte de JxCat amb el PSC a la Diputació de Barcelona.





"Amb els pactes de la setmana passada hem comprovat de forma molt crua el retorn al partidisme i la disputa per espai de poder autonòmic i local, arribant a l'extrem de cedir el lideratge d'alguns d'aquests espais al PSC", conclou en al·lusió a la Diputació.





Davant d'aquest escenari, avisa que l'ANC augmentarà la seva "to d'exigència amb ells --els partits-- perquè prioritzin l'objectiu de la independència i abandonin les lluites partidistes", tot i que garanteix que mantindran les relacions amb ells perquè el consideren indispensable .





Així, Paluzie recorda que recentment ja s'han manifestat contra ERC i JxCat com un toc d'atenció pels seus pactes locals amb el PSC, però assenyala que volen seguir relacionant-se amb ells perquè ho veuen clau per conrear la unitat independentista.





"Com ANC no trencarem el fil, el petit fil que encara ens uneix amb l'espai dels partits, perquè creiem que tenim la responsabilitat de no incrementar la desunió" al sobiranisme català, conclou la presidenta de l'entitat independentista.





Així, l'ANC vol assumir una doble responsabilitat: "Mantenir la pressió sense contribuir a la desunió", de manera que les seves manifestacions se centraran a criticar la repressió que consideren que aplica l'Estat, però també a reclamar màxima exigència política als partits independentistes catalans.





"LA MANIFESTACIÓ MÉS DIFÍCIL"





Recorda que l'ANC ha tornat a convocar una manifestació pel 11 de setembre d'aquest any, que ha de servir per interpel·lar els partits recordant-los que "l'objectiu és la independència i que cal establir una estratègia conjunta per aconseguir-la".





"No és una manifestació més, és la manifestació més difícil de totes les que hem fet fins ara, ens juguem que els partits independentistes compleixin amb el seu compromís amb el país i evitar que l'independentisme es quedi adormit durant anys", exposa Paluzie.





Així, demana als ciutadans que facin seva la marxa de la Diada com mai amb l'objectiu central de "alçar la veu per recuperar l'objectiu de la independència i perquè es treballi per la unitat d'acció" per aconseguir-la.





ERRORS I ENCERTS





En la missiva, Paluzie descriu alguns dels que considera errors de l'independentisme, per exemple la "derrota" de no haver aplicat el resultat de l'1-O fent efectiva la independència --en tardor de 2017--.





També situa alguns encerts, com per exemple l'1-O: "Vam tenir un Parlament que avalava a nivell legislatiu el mandat democràtic del poble de Catalunya, un Govern que ho executava i una ciutadania mobilitzada com a puntal".





A més, Paluzie fa autocrítica i admet que a l'entitat que presideix li ha costat "sortir del procés de dol --perquè els plans independentistes no van sortir bé-- i tornar a traçar un camí", i defensa que ha emprès campanyes perquè el independentisme aconsegueixi noves parcel·les de poder.