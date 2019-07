Alberto Garzón, aposta per un pacte PSOE-Podem sense ministres d'Iglesias

El líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, sembla haver assumit la seva posició en segona línia de foc des que el seu partit fora en les llistes de Podem. Tant és així, que l'històric partit ha decidit que acatarà el resultat de la consulta d'Podem sobre la investidura de Sánchez, sense necessitat de fer el mateix amb les seves bases.













No, Garzón, no veu necessari fer una consulta a IU per decidir si els seus militants estan per donar suport al líder socialista o no. Respecta que la formació estatge hagi optat per aquesta via i acatarà el resultat que surti d'aquesta votació. Encara que no estigui d'acord amb tot.





El màxim dirigent d'Esquerra Unida reconeix en privat que, si per ells fossin, no reclamarien cap ministeri al PSOE. És més, el mateix Garzón, no ha demanat un ministeri per a ell ni ningú de la seva formació. Donen per vàlid un acord de programa entre socialistes i morats sense necessitat que els d'Iglesias ocupin algun càrrec.





Tot i això, aquest dissabte 20 de juliol, se celebra la Coordinadora Federal d'IU, el màxim òrgan de representació del partit. L'objectiu és aprovar els resultats de la votació impulsada per Pablo Iglesias i que finalitza aquest dijous 18 de juliol a les 11 del matí. Res més. No hi ha possibilitat que votin de manera diferent.





Per Garzón i diversos membres d'Esquerra Unida hi ha opcions i alternatives més enllà d'entrar al Govern des del principi de la legislatura, com optar per càrrecs directius de rellevància, com el de l'Agència Tributària, el CNI o altres, o fins i tot deixar que el PSOE formi un govern monocolor i entrar en meitat de la legislatura. Una cosa que, Iglesias, no contempla.