Rufián admet que no coneixia la carta de Torra

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, ha admès que no coneixia la carta de Quim Torra, en què defensa votar 'no' a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, si no planteja una proposta "per donar veu a Catalunya ".









Rufián ha recordat que fins ara JxCat havia defensat no bloquejar la formació de Govern.





El portaveu ha reconegut que no sabia "res" de la carta de Torra. "No ha comentat res a ERC. No sé si ho hauria d'haver dit, però és veritat que ens hem assabentat per la premsa", ha assenyalat.





Rufián ha recordat que fa unes setmanes el s diputats de JxCat presos van defensar que no es bloquegés la investidura, en contraposició amb la línia de Torra. Defineix aquesta posició com un debat intern del partit convergent, a qui ha expressat el seu respecte.





LA CARTA DE TORRA





En la seva carta, el president de la Generalitat defensa votar en contra de la investidura de Sánchez, i critica el líder socialista que no hagi fet passos en favor del referèndum català.





"Torneu a la taula del diàleg d'on no ens hem aixecat ni ens aixecarem mai. És amb qui tens diferències amb qui cal dialogar", ha escrit en una carta adreçada a Sánchez a 'La Vanguardia', on també li ha demanat que anteposi el sentit d'Estat als interessos de partit i que no convoqui unes noves eleccions.





"Li proposo una entesa basada en el respecte escrupolós dels drets humans, civils i socials, inclòs el dret a l'autodeterminació. Per que aquest és un dels consensos de la societat catalana i s'ha de respectar", ha afegit Torra, que li ha criticat la seva gestió en l'últim mandat.