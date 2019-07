El 'Macba Cafè', la nova vermuteria i cafeteria del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) obre una nova cafeteria i vermuteria amb accés des de la plaça dels Àngels, construïda per Llamazares Pomés Arquitectes i el servei estarà gestionat per Chichalimoná.













El 'Macba Cafè' ha estat concebut com un nou espai del museu obert tant als visitants del museu com a les persones que s'acosten o passegin pel barri que busca afegir un toc càlid a la blancor de l'emblemàtic Edifici Meier, ha informat el museu en un comunicat.





El concepte gastronòmic està pensat per arribar a la multiplicitat de públics que van al museu, passegen per la zona o viuen en el seu entorn: per a la gent del barri i la ciutat, per als que treballen al museu, per als visitants i els que el gaudeixen .