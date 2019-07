Metges de Catalunya demana mesures per limitar les càrregues de treball tal com es va pactar al novembre

Metges de Catalunya (MC) ha presentat un requeriment als comitès de seguretat i salut de les set direccions d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè s'estableixin mesures per limitar les càrregues de treball dels facultatius i evitar la "saturació" de les consultes actual, com van pactar en l'acord de sortida de la vaga de novembre.









El sindicat reclama a l'ICS que, en el termini d'una setmana, detall quines mesures concretes adoptarà per adequar el nombre de visites diàries dels metges a la seva jornada assistencial i reduir la "sobrecàrrega" que pateixen, que va ser justament causa de la vaga, i per tal d'aplicar l'acord, ha explicat en un comunicat.





Defensa que la garantia d'un màxim de visites, "és un dret de l'usuari, al qual s'atorga així una atenció dins d'uns estàndards mínims de qualitat", i també una seguretat per a la salut dels que presten els serveis.





L'ICS VA AFIRMAR HAVER COMPLERT ELS ACORDS





El director de l'ICS, Josep Maria Argimon, va donar per complerts els acords, el juliol passat, per millorar l'atenció primària que va pactar per sortir de la vaga del passat novembre, que incloïen contractar 250 nous facultatius per reduir les càrregues laborals de l'escola.





Es van contractar a 122 persones i la resta s'ha cobert amb 792 professionals que han assumit un increment remunerat de la població assignada, la qual cosa equival a la jornada de 123 facultatius, i altres 17 han restat seva jubilació, de manera que l'ICS considera que s'ha arribat a l'equivalent de 262 professionals més.





Metges de Catalunya va respondre llavors que no veu complerts els acords i que per exemple, i que per exemple prop d'un 40% dels metges tenen "més quota assignada que el qual tocaria per la pujada de càrregues, no perquè hagin acceptat un augment" .