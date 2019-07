Pablo Iglesias renúncia a estar al Govern central

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest divendres que renuncia a formar part d'un Govern de coalició liderat per Pedro Sánchez si no hi ha més vetos a membres de la seva formació i la presència d'Unides Podem en el Consell de Ministres és proporcional.





"No haig de ser l'excusa del PSOE perquè no hi hagi un govern de coalició d'esquerres. Estar o no en el Consell de Ministres no serà un problema sempre que no hi hagi més vetos i la presència d'Unides Podem en el Govern sigui proporcional als vots", ha escrit Iglesias en el seu compte de Twitter.

A més, ha difós en un vídeo en el qual detalla la seva disposició a tirar-se a un costat però subratlla que els noms del seu partit en l'Executiu de coalició els triarà, "lògicament", la seva formació.





També puntualitza que ha transmès aquesta posició a Pedro Sánchez i que ha encarregat al responsable del comitè negociador de pactes, Pablo Echenique, que traslladi al PSOE la seva "voluntat de negociar ja un govern de coalició d'esquerres" i "un acord integral", amb programa i equips, "per a tirar endavant la investidura la setmana que ve".





"Espanya necessita ja un govern de coalició d'esquerres que assumeixi que els drets socials han de ser l'eix de govern. El PSOE diu que l'únic escull que evita aquest govern sóc jo, he estat reflexionant aquests dies i no seré l'excusa perquè el PSOE eviti aquest govern de coalició", ha assenyalat Iglesias.





Aquest és el primer moviment del líder de Podemos després que Pedro Sánchez afirmés aquest dijous que està disposat a incorporar a Unides Podem en un executiu de coalició, sempre que en ell no estigui Pablo Iglesias.





Aquest divendres, tant la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, com la portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, han deixat oberta la porta al fet que entrin en aquest executiu altres membres de la direcció d'Unides Podemos, com la portaveu parlamentària, Irene Montero o el dirigent Rafael Mayoral.