Pablo Iglesias no entrarà al Govern central, però sí la seva dona Irene Montero

La utilització que Pablo Iglesias fa de les consultes és ja un fet que coneixen bé els "militants" de Podem, molts dels quals ja no se l'empassen pel control que en fa la guàrdia pretoriana del líder morat.





L'última, realitzada aquesta mateixa setmana -amb trampa inclosa- era per preguntar a les "bases", o el que és el mateix, perquè Esglésies pogués tenir l'excusa de seguir pressionant Sánchez per entrar ell en el Govern com a vicepresident. Però li ha sortit granota, per molt que venguin que el 70% ha donat suport a la proposta del seu líder: un govern de coalició integral (programa i equips amb el PSOE, sense vetos i amb una representació proporcional). És la carta que es guardava a la màniga l'aspirant a vicepresident per seguir pressionant al PSOE.





Dels més de 500.000 inscrits que diu tenir Podem, només han votat 138.000, 1 26,64%, dels quals el 70% han donat suport, mentre que un 30% l'han rebutjat. Cada vegada hi ha menys participació de les bases. Saben perfectament que són utilitzats perquè el matrimoni Iglesias & Montero i el seu amics treguin benefici propi. No és la primera vegada que això passa, la gent fa temps que està decebuda amb l'estratègia de la parella. La representant del sector crític, Teresa Rodríguez, no estava d'acord amb les preguntes. A més és partidària de no formar part del govern. Aquesta posició no és compartida per la direcció del partit.





La insistència de Pablo Iglesias per ser vicepresident és l'escull més gran per arribar a un acord amb els socialistes, segons paraules del propi Sánchez. Molts comandaments de Podem, en privat, critiquen l'insistència del seu líder per tenir una butaca al consell de Ministres. No és comprensible la insistència, sinó en clau de 'pruïja personal'.









En les últimes hores, pot produir-se un canvi en l'actitud de Pablo Iglesias, donat el punt en què es troba la situació i a més les pressions externes de pesos pesants de la cultura perquè doni suport a la investidura del president en funcions. L'estratègia ara passaria per "sacrificar-se" Pau i en el seu lloc, com a ministra, entrés seva companya Irene Montero, que en realitat és el que ella sempre ha volgut. No obstant això, Montero no és del grat del socialista, per ser una persona poc discreta. I molt bronques.





Sigui com sigui, un canvi en els negociadors dels dos partits seria bo per intentar algun tipus d'acord fins dilluns. Si no és així, l'ombra d'una convocatòria de noves eleccions tornaria a la primera línia d'opcions de Pedro Sánchez.





El que sí que queda clar és que Pau Iglesias farà un pas al costat, però mesurat, ja que el protagonisme el portaria Montero. Tot queda, a casa com dirien molts. Les famílies en Podem són molt importants, sobretot la de Pablo Iglesias.