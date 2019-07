El PDeCat presenta un "procés participatiu" per organitzar-se i influir en la reordenació de JxCat

El PDeCAT presenta aquest dissabte la seva pròpia proposta per organitzar-se i intentar influir en la reordenació de JxCat, que consistirà en un "procés participatiu" que volen que serveixi per aclarir com s'ha de fer.













La proposta es realitza durant el Consell Nacional celebrat a partir de les 10.00 hores a l'Auditori Axa de Barcelona, en el qual també s'analitzen els resultats de les eleccions generals, europees, municipals i els pactes assolits després dels comicis com es recull en el ordre del dia previst.





El procés participatiu podria incloure diverses preguntes als associats per realitzar un debat en l'àmbit territorial -a través de les assemblees comarcals- sobre com avançar i fer efectiva aquesta reordenació de l'espai.





Encara mesos enrere s'especulava amb la possibilitat que el debat sobre aquesta reordenació es realitzés aquest juliol, finalment s'ha posposat a la tardor, encara que es desconeix encara com es materialitzarà.





Recentment, el president del PDeCAT, David Bonvehí, ha defensat que JxCat "hauria de ser bastant semblant a la CDC dels primers anys", i va deixar clar que li agradaria no perdre ningú pel camí assegurant que l'únic requisit que posa perquè funcioni és que tot el partit se senti còmode, de manera que noms com el Marta Pascal, Carles Campuzano i Jordi Xuclà haurien de poder estar.





Bonvehí també és partidari que el PDeCAT no desaparegui, i s'ha de tenir en compte que el nom de JxCat és propietat del partit.





A l'espera del resultat del procés participatiu del PDeCAT, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha traslladar una proposta formal de reordenació, com es va acordar en la reunió que va mantenir setmanes enrere a Bèlgica amb el també expresident de la Generalitat Artur Mas.





En aquest procés de reordenació també s'ha de tenir en compte el paper que pugui jugar la Crida Nacional per la República, que malgrat restar en letargia des de la seva fundació el 27 de gener d'aquest any, ha convocat una reunió el dimecres 24 de juliol amb les seves sectorials per fer propostes que guiïn "en el camí cap a la independència i a la construcció de la república".





La voluntat és que la reordenació de JxCat estigui a punt abans que arribin les sentències del Tribunal Suprem als líders independentistes, malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat la convocatòria d'eleccions com a reacció.