Les baixes falses per depressió i ansietat, a l'alça en els darrers anys

Les baixes falses per depressió o ansietat estan augmentant. Es tracta de baixes laborals difícils de contrastar de forma mèdica.













El director gerent de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, Pedro Pablo Sanz, afirma que "són baixes fraudulentes si el que pretenen els treballadors és que l'empresa es comporti com ells decideixin, es tracta d'un mecanisme de pressió i d'un ús abusiu de la prestació ", explica, tal com recull 'Vozpópuli'.





En alguns casos, per als metges pot suposar un problema el fet de dubtar d'algú que està demanant una baixa laboral.





Fonts del sector, consultades pel mitjà citat, afirmen que aquest tipus de baixes està augmentant en els últims anys i el creixement pot superar el 20% de mitjana anual durant els anys de sortida de la crisi econòmica.





En el tercer lloc de les patologies més freqüents es troben els trastorns d'ansietat, dissociatius i somatomorfs amb gairebé 139.000 processos inicials oberts en l'últim any, amb una durada de 76 dies.





El temps estàndard de baixa d'una afectació d'ansietat és de 15 dies, 20 dies per a l'estat d'ansietat, 30 per al trastorn d'ansietat generalitzat i 60 per a la psicosi de tipus depressiu.





Segons Sanz, les malalties de tipus mental són difícils de contrastar i són les més propenses al frau i l'ús abusiu. Explica que quan una mútua truca al treballador amb aquest tipus de baixa amb l'objectiu de fer-li un reconeixement, aquest demana l'alta i s'incorpora al seu treball immediatament, i això succeeix en el 25% dels casos.