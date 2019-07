La vaga de muntadors de Fira de Barcelona castiga el Sónar amb 21.000 assistents menys que el 2018

El Festival Sónar de Barcelona, que se celebra als recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona des de dijous, ha perdut aquesta edició 21.000 assistents respecte al seu anterior certamen a 2018.













En roda de premsa aquest dissabte, els directors Ricardo Robles, Enric Palau i Sergio Caballero, i el director executiu d'Advanced Music, Ventura Barba, han explicat que el festival ha aconseguit 105.000 espectadors, respecte als 126.000 de l'any passat, tot i que aquesta va ser una edició de 25 aniversari especialment "extraordinària".









Robles ha dit que aquestes xifres, que, però, ha considerat favorables, s'han donat per la vaga dels muntadors de Fira de Barcelona i també pel canvi de dates a juliol, tot i que ha anunciat que el festival té "garantit el calendari normal "-al juny-per als propers tres anys.





Salvant l'edició especial de 2018, els directors han situat la mitjana d'assistents dels últims tres anys en uns 120.000 assistents totals, i ha avisat que comparar les xifres d'aquest any amb les del passat "és delicat" perquè va ser una edició rècord.



Sobre el repartiment dels assistents entre el Sónar de Dia i el Sónar de Nit, han detallat que aquest any s'han registrat 46.000 i 59.000 persones, respectivament en el dia i la nit, unes xifres inferiors a les de 2018, que van ser de 64.000 i 62.000.



Segons les mitjanes del festival, l'àmbit que més ha sofert és el Sónar de Nit "per raons òbvies", ja que s'acumula el canvi de dates i el conflicte dels muntadors, que ha condicionat l'assistència del públic local, que en la nit és majoritari.



"Podem estar molt satisfets. El festival està en plena forma", ha remarcat Robles, que ha agregat que l'organització està més que satisfeta després del que ha viscut aquestes dues últimes setmanes.