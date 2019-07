El Govern es reuneix amb alcaldes de diversos municipis amb centres de menors després de les polèmiques

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, es reuneix aquest dilluns 22 de juliol amb un centenar d'alcaldes de municipis que acullen centres, pisos o altres recursos per a menors estrangers no acompanyats, segons ha explicat la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Georgina Oliva.









La trobada, que està previst per a les 18 hores, és la primera vegada que es convoca i neix amb l'objectiu de "intercanviar idees" i sumar reivindicacions conjuntes entre els líders de les diferents localitats catalanes.





La cita arriba després de la polèmica suscitada per l'agressió a joves de centres de menors, manifestacions veïnals en contra d'espais d'acollida a aquests joves i agressions puntuals protagonitzades per un menor estranger. Des de Castelldefels, passant per Masnou i fins i tot el macro centre a punt d'obrir a Collserola han generat polèmica, reaccions en contra dels veïns i fins i tot baralles entre els veïns.





Una de les qüestions que previsiblement es posaran damunt la taula és la intenció del Govern de canviar el model d'atenció de centres de menors per convertir aquests espais en llocs més petits amb una atenció més personalitzada i fàcil de gestionar.





D'aquesta manera, els centres passarien a comptar amb des de 10, 15 o 20 places com a molt, el que podria "permetre una major penetració en els municipis" que oposen més resistència i posar més èmfasi en els espais d'autonomia.





La reunió tindrà lloc la mateixa setmana en què obrirà portes el nou centre d'atenció immediata (CAI) de Collserola un centre de primera acollida de menors migrats en solitari per dur a terme els primers tràmits d'atenció, identificació, assistència sanitària i reubicació d'aquests joves.





En una atenció als mitjans aquesta setmana, Oliva observava que aquest CAI permetrà que els tràmits inicials puguin fer-se des d'un dispositiu diferent al d'una comissaria i acompanyats de treballadors socials.





Fins al mes de juny, han arribat a Catalunya un total de 1.129 menors estrangers no acompanyats, unes xifres que situen la Generalitat en un escenari que s'allunya de la projecció de 5.500 que havia previst per a tot aquest any.