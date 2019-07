Les cases d'apostes, gran atractiu per als fons voltor

Les cases d'apostes estan en auge. Aquests és una realitat que es pot comprovar en la publicitat que posen fins i tot en equips de la Lliga i en els seus estadis, però també en el món de les finances.









Prova d'això són les operacions que estan realitzant fons d'inversió d'alt risc, els coneguts com a 'fons voltor', que a poc a poc es van quedant amb aquests negocis en el mercat espanyol.





Una filial del fons nord-americà Blackstone, Cirsa, s'ha quedat en els últims dies amb el 100% de Sportium, un csa d'apostes que compta amb més de 3.000 establiments repartits per tot el país. Però això no és tot, aquest fons ja es va fer en el seu dia Giga Games System Operation que, entre altres és propietària de Gran Casino Costa Brava que gestiona el casino de Lloret i 147 més així com unes 70.000 màquines recreatives.





Al seu dia, Cirsa, era una casa d'apostes creada als 70 per l'empresari d'Almeria Manuel Lao, però en 2018 es va convertir en un fons voltor més quan Blackstone la va comprar per 2.400 milions d'euros per fer-se amb els seus 150 centres i més de 14.000 empleats. A partir de llavors Cirsa s'ha anat ficant, encara més en el món del joc.





Cirsa s'ha tornat un gegant, amb més de 50 casinos, gairebé 200.000 màquines recreatives i centenars de bingos a tot Espanya, amb una situació gairebé d'oligopoli. Però també té la seva competència que ha vist que les apostes són un negoci.





Una altra empresa de poder en el món del joc és Codere, que també el 2018 s'ha deixat comprar per un altre grup de fons d'inversió d'alt risc com és Silver Point, amb seu a Luxemburg. Ells compten amb prop de 10.000 màquines recreatives del país i els centres de joc en el seu poder superen aquesta xifra.





I és que els fons voltor han vist un gran negoci a les cases d'apostes que en els últims anys han crescut per sobre del 17%, tot i que han arribat a tenir creixements anuals del 20% des de 2012.