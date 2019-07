Podem acusa el PSOE de no cedir en ministeris ni en polítiques socials

La direcció de Unides Podem critica que en les últimes 48 hores, excepte el bon to, el PSOE no ha fet cap pas en la negociació, perquè només li han ofert responsabilitats simbòliques, subratllant que els socialistes es neguen a compartir ni un sol ministeri des els quals poder desenvolupar les polítiques socials que ells desitgen, han informat fonts del partit Iglesias.













Concretament, Podem fa a polítiques com pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.200 euros, escoles de 0-3, desenvolupar polítiques d'igualtat, baixar les taxes universitàries i potenciar la investigació, baixar la factura de la llum i mesures contra la emergència climàtica o mesures de justícia fiscal com l'impost a la banca per recuperar el rescat.





Segons el partit d'Esglésies, veient les propostes i l'actitud del PSOE, han tornat a recordar en les converses que han cedit des de l'inici en no demanar ministeris d'Estat, lleialtat en la qüestió de Catalunya, a més del gest de Pablo Iglesias de divendres posant-se a un costat. Asseguren que la resposta a aquestes cessions són "més excuses" per part del PSOE.





Així mateix, Podem anuncia que no hi ha prevista cap reunió abans del debat d'investidura que comença a les 12.00 hores del matí amb el discurs del candidat Pedro Sánchez.