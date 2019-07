El conseller Buch blanqueja guàrdia pretoriana de Torra

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defensat aquest dilluns 22 de juliol l'Àrea de Seguretat Institucional (ASI) per donar seguretat als presidents de la Generalitat, expresidents i consellers o conselleres de Presidència: "Ni és guàrdia pretoriana com diuen vostès ni ho serà ".





En una compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament, Buch ha carregat contra els grups que es refereixen a aquesta àrea com a guàrdia pretoriana: "És com si jo els digués els 'Bojos del Cannonball", en referència a una pel·lícula nord-americana de 1981.





Buch ha destacat que l'ASI còpia "exactament" el model de seguretat que té el president del Govern central i és un model que funciona des de fa molts anys, i ha ressaltat que ni el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez , ni altres càrrecs polítics han intervingut en el procés selectiu de les seves integrants.





"Per què el que funciona a l'Estat espanyol no ho podem aplicar?", Ha replicat Buch als diputats de la comissió que li han demanat explicacions sobre la creació al gener d'aquesta nova àrea, com Jean Castel (Cs), Carles castell (PSC) i Esperanza García (PP).





"Com li explicaran als catalans que el que serveix per al president d'Espanya no serveix per al president de Catalunya?", Ha insistit Buch, lamentant que per què Catalunya no pot tenir una àrea semblant a la de la Presidència del Govern, com també tenen la Comunitat Valenciana i la de Madrid.





També ha respost que l'ASI es crea a proposta de la Conselleria d'Interior amb acceptació de la Presidència, i es va posar en marxa el 17 de juny, actualment té 75 integrants i depèn orgànicament de la Direcció General de la Policia de Catalunya i funcionalment de Presidència.





Ha explicat que no comportarà més despesa del capítol de personal perquè són agents que estaven a l'Àrea d'Escortes, i ha ressaltat que no es crea aquesta àrea perquè hi hagi un increment de risc contra l'actual president, Quim Torra: "És un canvi de model, no és que hi hagi més riscos".





EDUARD SALLENT





Buch també ha donat explicacions sobre la designació del comissari Eduard Sallent com a nou cap dels Mossos : ha dit que després d'un procés d'estabilització del cos liderat pel seu antecessor, Miquel Esquius, ara volen "un salt" en el cos que ha de liderar un comissari de nova generació.





Ha defensat que en el procés de selecció s'ha complert la Llei de la Policia de Catalunya "escrupolosament", que s'ha fet a través d'una convocatòria pública, i ha recordat que la selecció de comissaris és de lliure designació.





GRUPS PARLAMENTARIS





A la comissió, el diputat de Cs Jean Castel ha carregat contra la "dedocracia" en el nomenament de Sallent com a nou cap i ha demanat explicacions sobre el procés de selecció, reclamant més llum en la gestió del departament.





Així mateix, ha preguntat si membres de l'ASI han donat cobertura a l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo "encara que sigui sense arma i de manera lliure i personal".





Des de les files del PSC, Carles Castillo li ha inquirit per què han canviat l'Àrea d'Escortes si funcionava i li ha retret la falta de transparència i que hi hagi impulsat una estructura "causant un altre terratrèmol intern" perquè la plantilla no està d'acord amb la seva creació, segons ell.

La diputada popular Esperanza García també ha posat l'accent en qüestionar-si donaran seguretat a altres "fugits de la Justícia" o si aquests agents tenen complement de destinació, i Marc Parés, dels comuns, li ha reclamat processos més públics i transparents.