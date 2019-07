Abascal qualifica de "absurda agenda d'enginyeria social i dictadura progre" el discurs de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rebutjat aquest dilluns 22 de juliol qualsevol suport a un Govern presidit pel socialista Pedro Sánchez juntament amb "colpistes, comunistes i chavistes" que prossegueixi amb el que ha definit com "absurda agenda d'enginyeria social i dictadura progre ", tots ells" enemics de la nació espanyola ".





En el seu discurs en la sessió d'investidura de Pere Sánchez, Abascal ha agraït que el candidat del PSOE els "exclogués" de la ronda de contactes - "així ens estalviava la hipocresia" - i ha descartat qualsevol possibilitat de donar suport a una "abstenció patriòtica" per evitar que hagi de formar govern amb Unides Podem i els partits independentistes catalans.









Abascal ha començat mostrant la seva solidaritat amb els guàrdies civils ferits després de l'últim salt de la tanca de Melilla protagonitzat per immigrants, que ha qualificat com "atac a la sobirania", i recordant que va entrar en política per defensar al seu pare, militant del PP al País Basc amenaçat per ETA.





En aquest sentit, ha tornat a reclamar el contingut íntegre de les actes de la negociació entre el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i la banda terrorista ETA i també ha censurat que s'entrevistés a Arnaldo Otegi a la televisió pública.





"Més enllà de pactes secrets, abandonin tota esperança: mai aconseguiran els seus objectius polítics i criminals", ha dit el líder de Vox, que igual que Ciutadans ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, pels incidents en l'Orgull. Abascal ha qualificat el PSOE com els "grans arquitectes dels cordons sanitaris i les polítiques d'apartheid".





També ha criticat les "voceras del feminisme" recordant que Vox representa "moltes dones i homosexuals", tots ells contraris al fet que s'implanti el que ha definit com "tenebrosa ideologia totalitària".





"RECULADA"





Sánchez ha utilitzat la seva resposta a Abascal per a ventar als presidents de PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, pels acords que han aconseguit amb aquesta formació en comunitats i ajuntaments. Al seu entendre, estan veient una "reculada" en els plantejaments d'aquests dos partits pels seus pactes amb la ultradreta.





En la seva rèplica, el president del Govern ha saludat que la representació de la "ultradreta" a Espanya sigui menor que en altres països europeus, però ha recalcat que el "problema" és la "irresponsabilitat" de PP i Cs perquè estan permetent que "influeixi decisivament en governs autonòmics i municipals".





"Això és el que em preocupa senyor Casat i senyor Rivera", ha proclamat Pedro Sánchez, per a recalcar-los que els seus partits "germans" a Europa estan mantenint un comportament "radicalment diferent".





DISCURS "CLASSISTA" I CARREGAT DE "NOSTÀLGIA" DE VOX





A més, Sánchez ha assegurat que Abascal ha pronunciat un discurs "carregat d'intolerància i nostàlgia" d'època "predemocráticas" i li ha recalcat que el que volen és tancar les "ferides" que sofreixen molts espanyols que "estan buscant les restes dels seus éssers benvolgut en moltes cunetes" d'Espanya.





De la mateixa manera, ha acusat a Abascal d'un discurs "classista" que "qüestiona la igualtat entre espanyols" i que "d'alguna manera s'infereix un discurs de l'odi" i "carregat de ràbia", alguna cosa que ha atribuït al fet que representen a persones que amb la Transició "van veure arrabassats" els "privilegis" i "riqueses" que van aconseguir amb el règim franquista.