Boris Johnson serà el pròxim primer ministre britànic

Boris Johnson, exministre d'Exteriors i exalcalde de Londres, ha guanyat les eleccions primàries que s'han celebrat en les últimes setmanes en el Partit Conservador, de manera que serà el nou primer ministre del Regne Unit, càrrec del que pren possessió el dimecres 24 de juliol.





Johnson, que ha estat el més votat pels seus companys de files en cadascuna de les fases d'aquesta pugna interna, en què han participat uns 160.000 afiliats, s'ha imposat en l'última ronda a l'actual ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt.





La primera ministra sortint, Theresa May, que està de forma interina en el càrrec des del 7 de juny, sortirà definitivament de Downing Street dimecres per donar cabuda a Johnson.





Mai va dimitir després que el Parlament rebutgés fins a tres vegades l'acord del Brexit negociat per Londres i Brussel·les. El Govern de Johnson té fins al 31 d'octubre per donar llum verda al pactat o preparar-se per una sortida caòtica.