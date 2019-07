JxCat aposta pel 'no' a la investidura de Sánchez i Bildu s'absté

La portaveu de Junts al Congrés, Laura Borràs, s'ha reafirmat en la seva rebutja a la candidatura de Pere Sánchez, a qui ha demanat que no només parli de "presos polítics" per referir-se als líders sobiranistes empresonats sinó que fins i tot dialogui amb ells .





"Vostè ha explicat públicament que necessita un vicepresident que no parli de presos polítics --en al·lusió a Pau Iglesias--, però si hagués sentit d'Estat, hauria de parlar de presos polítics i amb els presos polítics", ha subratllat Borràs a Sánchez durant seva intervenció en la segona jornada del debat d'investidura que se celebra des d'aquest dilluns al Congrés.









La independentista catalana ha censurat que el president en funcions hagi protagonitzat en tres mesos "una oda al bloqueig" i que ara demani a la resta de grups que no bloquegin la seva investidura quan, al seu parer, Sánchez no només ha tractat d ' "humiliar" a seus socis, en referència a Unides Podem, sinó que s'ha parapetat darrere d ' "un mur de silenci" i fent "el sord" a les propostes dels altres.



"TENIM 155 MOTIUS PER AL NO"



"El resultat de les eleccions no li concedeix el dret a la prepotència, a governar en solitari o defugir els pactes, l'obliga a dialogar, negociar ia fer política, faci-ho, no busqui més excuses i torni amb els deures fets", li ha assenyalat Sánchez.



Amb tot, Borràs ha confirmat que els diputats de Junts rebutjaran aquest dimarts la seva candidatura. "Tenim 155 motius per el no a la investidura", ha assenyalat, abans de censurar que amb el líder socialista al poder "s'ha incrementat la repressió, s'ha mantingut el control de les finances a Catalunya, s'ha espiat a representants de les delegacions catalanes a l'exterior, es manté el delicte de sedició per als presos del Procés i se suspèn als quals han estat elegits parlamentaris ".









La portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha confirmat aquest dimarts que els seus quatre diputats s'abstindran per facilitar la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern i evitar així qualsevol possibilitat d'un Executiu del "trident de la dreta reaccionària". Dit això, ha subratllat que té "sobrades raons" per a "desconfiar" del candidat per la seva incapacitat per tancar un acord de coalició amb Unides Podem.

Segons Aizpurua, el partit liderat per Pablo Iglesias és l'únic que "tracta de superar els problemes" d'un model d'Estat que considera fracassat i que s'ha de solucionar des de la "bilateralitat".





"Què vol fer, senyor Sánchez, que no faria la dreta del PP, Cs i Vox?", Li ha preguntat la portaveu de Bildu, afeándole que "enarbori com amenaça" l'article 155 de la Constitució, "empresoni" als dirigents independentistes catalans o mantingui la política de dispersió per a alguns presos d'ETA.





Bildu ha defensat que són segona força al País Basc i Navarra, alhora que ha recordat el seu "suport decisiu" en la moció de censura que va portar a la Moncloa a Pedro Sánchez, així com el seu "suport determinant" perquè aprovessin els decrets socials que després el PSOE "va utilitzar com a impuls a la campanya" de les eleccions generals del 28 d'abril.