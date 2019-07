Els espanyols gasten una mitjana de 100 € i van a dos festivals de mitjana a l'any

Els espanyols es gasten una mitjana de cent euros per cada abonament per a festivals de música i van a una mitjana de dos festivals a l'any, segons una enquesta realitzada per la plataforma de venda Entradas.com a persones que han acudit a algun festival.









L'estudi recull que el 35 per cent dels espanyols prefereixen acudir a festivals de rock & roll, mentre que el 32 per cent trien aquells amb artistes de pop i el 21 per cent es decanta per la música indie, segons ha informat la plataforma.





Així mateix, revela que "el factor decisiu" per a nou de cada deu enquestats a l'hora d'acudir o no a un festival és el cartell d'artistes, així com que el 40 per cent té en compte el lloc escollit per celebrar el festival i que el 38 per cent considera important el preu de les entrades.





L'estudi mostra també que vuit de cada deu persones sol acudir en grup, respecte del 10 per cent de 'festivalers' que prefereixen anar sols "per conèixer gent o fer noves amistats".





El més valorat pels enquestats a l'hora d'acudir a un festival és, en primer lloc, el poder gaudir de diversos artistes junts en un sol esdeveniment (72%), seguit de la bona organització d'horaris i accessos (67%), "el bon ambient" i afinitat del públic (53%) i la bona comunicació del festival (28%).





Un 64 per cent compra entrades individuals, passades per al dia que els interessa, enfront del 36 per cent que opta per comprar l'abonament per anar al festival complet.