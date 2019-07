La manca d'inversió i previsió en política forestal de la Generalitat provoca les queixes del CSIF

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia la falta d'inversió i previsió en política forestal i reclama a la Generalitat un pla estratègic idoni, no només quan es genera impacte mediàtic amb incendis forestals a l'estiu.













Per això, el CSIF reclama al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, uns mínims, ja que el pressupost destinat a la gestió forestal frega la "insignificança" i denuncia que "estem davant d'una administració forestal obsoleta, desestructurada i amb nul·la capacitat de lideratge ".





"Aquest és el bagatge de més de 20 anys d'indefinició, vaivens administratius i de debats ajornats amb poques concrecions reals, mentre periòdicament es crema una part del país",

explica el CSIF.





El comunicat exlica que mentre la Conselleria anuncia grans plans de recuperació per a les zones afectades pel recent incendi de la Ribera d'Ebre, la gestió forestal que necessita Catalunya es troba sota mínims i tan sols l'impacte mediàtic dels incendis forestals genera un mínim debat públic sobre el tema.





LA GENERALITAT INVERTEIX MENYS DE L'0,03% DEL SEU PRESSUPOST





"Catalunya és un territori forestal però el Departament competent sembla haver renunciat a tenir objectius estratègics per al 60% del nostre territori i la manca de previsió i inversió surt a la llum en temporades estivals", expressen.





Una de les crítiques va enfocada al pressupost destinat per la Generalitat cap a la gestió forestal, ja que "frega la insignificança" i l'import total d'inversió anual "representa menys del 0,03% del seu pressupost, que inclou aspectes no vinculats directament a la gestió forestal ".





MITJANS precaris i amb MANCANCES DE PERSONAL I MATERIAL





D'altra banda, els mitjans de bona part dels treballadors públics adscrits a la Direcció General d'Ecosistemes i Gestió del Medi, la principal unitat administrativa competent en la matèria, són precaris i amb mancances bàsiques de personal, material i vehicles i, malauradament, amb l'absència de direcció estratègica.





"CSIF dóna suport a les reclamacions dels enginyers forestals i exigeix que el Departament d'Agricultura de la Generalitat es posi a treballar, d'una vegada per totes, per definir una política forestal i una administració forestal dignes per al nostre territori", finalitza el comunicat.