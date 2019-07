JxCat confirma el seu "no" a Sánchez

La portaveu parlamentària d'JxCat, Laura Borràs, ha acusat aquest dijous 25 de juliol al candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, de no tenir "ni sentit d'Estat" ni "sentit comú" i ha confirmat que els seus diputats votaran ' no 'a la investidura.









Els quatre diputats de JxCat -els altres tres estan suspesos per la seva implicació en l'1-O- ja van votar contra Sánchez a la primera votació d'aquest dimarts i aquest dijous, a la segona volta, faran el mateix.





Així ho ha assegurat Borràs en un comentari publicat en el seu compte personal de Twitter. "JxCat votarà no perquè Catalunya espera un sí. Hi ha un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans", és el comentari que ha publicat al seu compte personal de Twitter.









La independentista catalana ha qüestionat que Sánchez hagi dit ja no a la investidura i li ha retret que no tingui "ni sentit d'Estat" ni "sentit comú". "Sánchez sembla dir no a la investidura. Per dir sí a la política, ens trobarà sempre", ha afegit.





Posteriorment, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat el seu suport a la decisió del seu partit assegurant que "sense una proposta per donar la veu al poble de Catalunya" la seva posició "continua sent votar no a la investidura de Pere Sánchez" .