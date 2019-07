JxCat critica ERC per les 14 abstencions a la investidura de Pere Sánchez

El diputat d'JxCat al Congrés Sergi Miquel ha criticat el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, les 14 abstencions dels republicans a la investidura de Pere Sánchez.









Rufián ha publicat un tweet on destaca que Sánchez ha rebut 155 vots en contra, coincidint amb la xifra que l'article de la Constitució que va servir per suspendre l'autonomia de Catalunya al que Sergi Miquel ha respost, i ha estat repiulat per Puigdemont, " 14 abstencions a canvi de res ".













A més, la també diputada de JxCat Míriam Nogueras ha repiulat el missatge, després de la fallida investidura de Sánchez. JxCat ha votat en contra del líder socialista en les dues ocasions i, en canvi, ERC va votar en contra el dimarts i aquest dijous s'ha abstingut, després d'argumentar que calia intentar una entesa d'última hora entre el PSOE i Unides Podem.