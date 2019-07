El Festival In-Edit detalla part de la seva programació

El Festival de cinema documental In-Edit tindrà documentals de Leonard Cohen, PJ Harvey, Kate Nash, INXS i Teddy Pendergrass, entre altres, en la seva pròxima edició.









El certamen tindrà lloc a Barcelona entre el 24 octubre i 3 de novembre, mentre que la seva edició a Madrid se celebrarà del 31 d'octubre al 3 de novembre.





'Marianne & Leonard: Words of Love' és un retrat sentimental de Leonard Cohen que gira entorn de la història d'amor que va néixer a l'illa grega de Hydra entre el cantautor canadenc i l'artista noruega Marianne Ihlen; mentre que 'Pj Harvey: A Dog Called Money' és un "valuós testimoni visual del llarg procés creatiu que va donar forma a un dels àlbums més polítics de PJ Harvey".





'Mistufy: Michael Hutchence' explica la "atribolada vida emocional" de Michael Hutchence, algú que volia ser artista i no una celebrity i les relacions sentimentals amb Kylie Minogue, Helena Christensen i Paula Yates van ser carnassa de premsa rosa.





'Teddy Pendergrass: If You Your say Know Me' narra l'ascens desgràcia i superació del incendiari icona sexual del soul de Filadèlfia dels anys 70, i 'Kate Nash: Underestimate the Girl' explica l'odissea vital i artística de la cantautora pop Kate Nash explicant les trampes de l'èxit prematur, les misèries i l'evolució recent de la indústria musical.





Abans d'aquests documentals, el pròxim 27 d'agost de 2019 al Festival projectarà al Poble Espanyol de Barcelona el documental 'John & Yoko: Above Us Only Sky', (Michael Epstein, 2018), la "crònica definitiva" de l'enregistrament del àlbum 'Imagini' alhora que retrat íntim del dia a dia i el despertar polític de Lennon al costat de Yoko Ono.