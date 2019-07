Els carregadors de mòbils poden causar lesions cardiovasculars i descomposició muscular

Un estudi del Col·legi Americà de Metges d'Emergència (ACEP, per les sigles en anglès) dels Estats Units ha demostrat que els carregadors genèrics dels dispositius mòbils poden no complir les proves de seguretat establertes, per la qual podrien causar cremades, descàrregues elèctriques, descomposició muscular, dificultat per respirar, mal a les vies respiratòries o lesions cardiovasculars, entre altres.









En aquest sentit, la investigació, publicada a 'Anals of Emergency Medicine', ha destacat que els adolescents es troben en risc de patir lesions pel seu ús continuat dels mòbils. Per això, Carissa Bunke, mèdica resident pediàtrica de l'Hospital Infantil CS Mott (EUA) i autora de l'estudi, ha aconsellat no dormir amb els telèfons carregant al llit i evitar deixar el carregador endollat quan no estigui connectat a un dispositiu.





D'aquesta manera, el treball ha assenyalat que en un estudi, realitzat per Electrical Safety First al Regne Unit, Apple va proporcionar 64 carregadors genèrics per a proves de seguretat. D'ells, el 58 per cent van fallar en el test de resistència elèctrica.





Així mateix, durant una altra prova es van avaluar 400 carregadors genètics de 'Iphone' per comprovar els riscos de seguretat de patir descàrregues elèctriques, dels quals 22 mostres es van danyar durant el procés de la prova i sol 3 van passar el test de resistència elèctrica.





En la majoria dels casos els pacients que pateixen aquest tipus de lesions requereixen medicaments per controlar el seu dolor. Quan ocorre un accident d'aquest tipus, en primer lloc es comprova si l'afectat té ritme cardíac irregular o efectes secundaris relacionats.





Els casos més greus poden provocar danys en els teixits o cremades que necessiten empelts de pell. Així mateix, futures complicacions poden donar lloc a descomposició muscular, dificultat per respirar o dany a les vies respiratòries, o lesions cardiovasculars.





Finalment, l'experta ha conclòs que tot i que el dispositiu tingui una tensió reduïda, si el corrent és alta, pot donar-se una descàrrega elèctrica, encara que amb menys força.