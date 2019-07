Hotelers adverteixen a Batlle sobre l'augment dels delictes a Barcelona

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha advertit al tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que l'augment dels delictes amenaça el prestigi de la ciutat, de manera que li han demanat que encari "sense complexos" les seves noves competències.













La trobada ha permès valorar la seguretat i el turisme a Barcelona, i les dues parts han coincidit en la necessitat d'obrir una oficina de recepció de denúncies a prop de la plaça Catalunya.





Els hotelers també han demanat agilitzar el sistema per tramitar denúncies, aplicar reformes legislatives per actuar contra la multireincidència, així com agilitzar els processos judicials, augmentar els policies i estudiar la implantació de càmeres de seguretat als carrers.