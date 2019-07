L'OMS reclama més mesures per ajudar a la població a deixar de fumar

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha presentat recentment al Brasil un nou informe sobre l'epidèmia mundial del tabac en el qual, després de destacar alguns avenços en la lluita contra el tabaquisme, ha sol·licitat als països implantar més mesures per ajudar a la població a deixar de fumar.





I és que, tal com ha evidenciat, moltes regions encara no han aplicat "adequadament" polítiques que poden salvar vides, entre elles les destinades a ajudar l'hàbit tabàquic. Es tracta d'unes mesures previstes en el conveni marc de l'OMS per al Control del Tabac que, tal com ha recordat l'organisme de Nacions Unides, tenen una "eficàcia demostrada" per reduir la demanda de tabac.









Entre aquestes iniciatives destaquen les relatives a vigilar el consum de tabac i les polítiques de prevenció, protegir la població del fum de tabac, oferir ajuda per deixar el tabac, advertir dels perills del tabac, fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini del tabac, així com augmentar els impostos sobre el tabac.





"Els governs haurien d'establir serveis de suport a l'abandonament del tabac com a part dels esforços per aconseguir la cobertura sanitària universal per a tots els seus ciutadans. Deixar el tabac és una de les millors coses que qualsevol pot fer per la seva salut. El conjunt de mesures proporciona als governs els instruments pràctics per ajudar les persones a alliberar-se de l'hàbit, de manera que s'afegiran anys a les seves vides i vida als seus anys", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.









MÉS: El tabac va causar més de 56.000 morts a Espanya el 2016









Els serveis per a deixar el tabac inclouen línies telefòniques nacionals gratuïtes, serveis de 'mCessation' per arribar a poblacions més grans a través de telèfons mòbils, assessorament per part dels proveïdors d'Atenció Primària i tractaments gratuïts de substitució amb nicotina.





I és que, tot i que s'estan fent progressos, ja que ja hi ha 2.400 milions de persones (2.000 milions més que el 2007) que viuen en països que ofereixen serveis integrals per deixar el tabac, l'OMS ha avisat que només 23 països estan proporcionant aquests serveis al nivell de les millors pràctiques.





"El treball demostra que els esforços dels governs per ajudar la gent a deixar el tabac funcionen quan s'executen adequadament. Més països estan fent que el control de tabac sigui una prioritat i d'aquesta manera estan salvant vides, però encara queda molta feina per fer.









L'informe de l'OMS destaca els esforços mundials per ajudar les persones a deixar de fumar i detalla alguns dels nostres èxits més importants", ha dit l'ambaixador mundial de l'OMS per a Malalties No Transmissibles i Lesions i fundador de Bloomberg Philanthropies, Michael R . Bloomberg.





A més, el consum de tabac també ha disminuït proporcionalment a la majoria dels països, però el creixement de la població ha fet que el nombre de consumidors de tabac segueixi sent persistentment elevat. En aquest sentit, el nombre estimat de fumadors és de 1.100 milions, dels quals aproximadament el 80 per cent viu en països d'ingressos baixos i mitjans.





En concret, l'informe, finançat per Bloomberg Philanthropies, mostra que, tot i que només 23 països han aplicat al màxim nivell polítiques de suport a l'abandonament del tabac, altres 116 països ofereixen serveis prestats en centres de salut i sufraguen completa o parcialment el seu cost, mentre que 32 que ofereixen aquests serveis, però no sufraguen el cost.









ADVERTÈNCIES DE GRANS DIMENSIONS EN 91 PAÏSOS





Alhora, més de la meitat de la població mundial (3.900 milions de persones que viuen en 91 països), es beneficia de la presència en els paquets d'advertències gràfiques de grans dimensions que compleixen totes les característiques recomanades, i 14 països han posat en vigor lleis sobre les advertències gràfiques de grans dimensions al nivell de les millors pràctiques.





El major creixement de la cobertura poblacional ha correspost als impostos, el qual ha passat d'un 8 per cent en 2016 a un 14 per cent en 2018. Així i tot, i encara que la pujada d'impostos és la mesura més eficaç per reduir el consum de tabac, segueix sent la mesura amb menor cobertura poblacional.





Així mateix, l'OMS ha informat que dels 5.000 milions de persones que estan protegides per almenys una mesura per deixar de fumar, 3.900 milions viuen en països d'ingressos baixos i mitjans (el 61 per cent de la població d'aquests països); I 59 països encara no han adoptat cap mesura al màxim nivell d'execució, dels quals 49 són països d'ingressos baixos i mitjans.





De la mateixa manera, dels 34 països de renda baixa, 17 apliquen almenys una mesura al nivell de les millors pràctiques, quan el 2007 eren només tres els països que ho feien. Una dada que, segons el parer de l'organisme, demostra que el nivell d'ingressos "no és un obstacle" a l'aplicació de les millors pràctiques de control del tabac.









Finalment, l'OMS ha informat que des de la publicació del seu últim informe hi ha hagut nous països que han aplicat alguna de les mesures al nivell de les millors pràctiques: set països (Antigua i Barbuda, Benín, Burundi, Gàmbia, Guyana, Niue i Tadjikistan) han adoptat lleis integrals sobre espais sense fum que abasten tots els llocs públics tancats i tots els llocs de treball.





A més, quatre països (Aràbia Saudita, Eslovàquia, República Txeca i Suècia) han elevat al nivell de les millors pràctiques seus serveis per abandonar el consum de tabac; si bé durant aquest mateix període altres sis països van baixar del grup amb màxim nivell, amb la qual cosa s'ha produït una pèrdua neta de dos països.





Catorze països (Aràbia Saudita, Barbados, Camerun, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Geòrgia, Guyana, Hondures, Luxemburg, el Pakistan, Saint Lucia i Timor Oriental) han adoptat advertències gràfiques de grans dimensions en els paquets; i deu països (Antigua i Barbuda, Aràbia Saudita, Azerbaidjan, Benín, Congo, Eslovènia, Gàmbia, Guyana, Niue i República Democràtica del Congo) han introduït prohibicions totals de la publicitat, promoció i patrocini del tabac.





Andorra, Austràlia, Brasil, Colòmbia, Egipte, Macedònia del Nord, Maurici, Montenegro, Nova Zelanda i Tailàndia han apujat recentment els impostos perquè representin, com a mínim, el 75 per cent del preu de venda al detall.