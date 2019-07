L'Ajuntament de Barcelona ara vol "eradicar" el 'top manta'

La postura de l'Ajuntament de Barcelona enfront del 'top manta' ha estat més aviat tou i permissiu.



El passat 10 de juliol la Plataforma d'Afectats pel 'Top manta' va demanar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que adoptés mesures urgents abans del 31 de juliol per a "demostrar a la ciutadania que l'Ajuntament té la voluntat d'aplicar els seus ordenances i fer-les complir" per a acabar amb la venda ambulant. Sembla que l'entrada del exdirector dels Mossos Albert Batlle canviarà aquesta actitud.



El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de Barcelona ha informat aquest dilluns 29 de juliol que l'Ajuntament desplegarà un dispositiu amb un centenar d'agents per a "erradicar" el 'top manta' en la zona de la Barceloneta i altres punts del centre de la ciutat.





En declaracions als mitjans, Batlle ha explicat que es tracta d'una "intervenció de saturació" que tindrà com a objectiu impedir que es desenvolupi aquesta activitat en aquesta zona de Barcelona, a més d'en altres punts ja habituals de la ciutat, i que s'anirà modulant en funció dels resultats.









Amb aquest dispositiu iniciat aquest dilluns, el tinent de Seguretat ha declarat que també es busca convèncer l'usuari que no faci ús de la venda ambulant, assegurant que Barcelona és "la capital del comerç de proximitat" i que aquesta activitat és perjudicial per a la capital catalana.





"Estan causant un perjudici a una activitat bàsica de l'economia de la ciutat com és el sector del comerç, ia més no només és una activitat irregular sinó que és il·legal", ha argumentat.





A més, ha assegurat que mantindran "la pressió" sobre els punts habituals de manters, com el Passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, la Rambla i Rambla de Catalunya, on s'han desplegat des d'aquest dilluns.





OPERACIÓ CONJUNTA





La Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària proporcionaran aquest centenar d'agents, que es destinaran de manera permanent i durant un període indeterminat a diferents sectors de Barcelona "segons les circumstàncies".





Batlle ha volgut agrair a la Conselleria d'Interior de la Generalitat i als tres cossos policials que participen en aquesta operació per la "atenció que han prestat a la demanda de l'Ajuntament".





Ha indicat que no esperen "miracles" d'aquest dispositiu, però ha confiat que, amb el pas del temps, veuran quins resultats dóna i el de modular segons com rendeixi.





INSEGURETAT





Batlle ha assegurat també que la inseguretat que hi ha actualment a Barcelona -amb 5 homicidis en aquest mes de juliol- no pot ser "ni irreversible ni crònica".





El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat ha fet un balanç negatiu d'aquesta situació, qualificant-lo de "tema inacceptable", i ha explicat que estan lluitant per corregir aquestes deficiències.









MÉS: CSIF denuncia que Barcelona s'ha convertit "en la ciutat més insegura d'Espanya"









"En la història recent de la seguretat a Barcelona i altres ciutats hi ha hagut repunts d'inseguretat que s'han corregit, i per tant crec que estem en la via de revertir aquesta situació", ha argumentat.





Pel que fa a les 'patrulles' de veïns que han actuat independentment per fer front a aquesta inseguretat, Batlle ha declarat que perseguiran a aquests grups, i els ha titllat d ' "inadmissibles".





"La seguretat pública és una responsabilitat dels poders públics, de l'administració pública i de les forces policials. No és acceptable qualsevol tipus d'autoorganització en matèria de seguretat", ha explicat.





REGULACIÓ DEL 'BICI-TAXI'





Pel que fa a la proliferació del 'bici-taxi', Batlle ha subratllat la importància de "regular tots els artefactes que van per la via pública", alertant dels riscos que pot comportar.





"L'èxit de Barcelona com a ciutat turística, global i atractiva té una contrapartida en elements negatius com és un ús abusiu i, de vegades, il·legal de l'espai públic", ha argumentat.