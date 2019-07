Tècnics d'Hisenda desconfia de "els motius ocults" pels quals la meitat d'autònoms són 'mileuristes'

Els autònoms declaren a Hisenda uns ingressos entre 8.000 i 12.000 euros per sota que els dels assalariats i pensionistes, segons els càlculs del col·lectiu de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), que mostren clares diferències en funció de la comunitat autònoma de residència.









Els tècnics d'Hisenda sospiten que poden existir "altres motius ocults" pels que gairebé la meitat dels autònoms, en total més de 1,5 milions, declara guanyar menys de 12.000 euros anuals, és a dir, que es trobarien en el col·lectiu dels denominats com 'mileuristes'.





Descomptant als 543.255 autònoms que declaren pèrdues, poc més d'un milió d'empresaris no tributarien al nostre país amb aquest baix nivell de renda, atès que la tributació en l'IRPF per sota de 12.000 euros és zero.





Segons Gestha, aquestes dades són "cridaners" i fa saltar les "alarmes" el fet que gairebé un de cada cinc autònoms amb treballadors a càrrec declari de mitjana menys guanys que per les quals tributen els seus propis empleats.





En concret, de les estadístiques es desprèn que 3 milions d'empleats cobrarien més que els seus propis caps, entre els quals es troben arquitectes, notaris, advocats o metges en consultes privades, entre altres professions per compte propi i d'alta qualificació.









MÉS: L'economia submergida a Espanya suposa el 25 per cent del PIB









"La incongruència entre la rendibilitat declarada pel negoci i la contractació del personal s'aprecia en comparar els gairebé 150.000 autònoms amb beneficis de gairebé 22.000 euros i entre 3 i 5 empleats, enfront dels més de 13.000 empresaris amb beneficis de gairebé 46.000 euros i més de 20 empleats ", subratlla Gestha.





A més, destaca que en comparar les estadístiques de l'IRPF corresponents a la sèrie històrica, s'observa que el diferencial entre les rendes declarades per uns i altres s'ha anat eixamplant ininterrompudament i de forma prou significativa des de 1993, augmentant la bretxa en l'última dècada des 2008-2017 a 1.343 euros respecte del que declara el professional i empresari en estimació directa i 3.979 euros respecte de l'empresari en estimació objectiva no agropecuària, amb un augment màxim de la bretxa en la Comunitat de Madrid de 5.328 euros en aquesta dècada.





CARTES INFORMATIVES I DEROGACIÓ DEL RÈGIM DE MÒDULS





Per tot això, Gestha reclama a l'Agència Tributària que, igual que en el cas de les empreses, generalitzi l'enviament de cartes informatives als autònoms que estiguin per sota de les ràtios de la mitjana del seu sector econòmic en el territori i, a continuació, iniciï les investigacions pertinents a aquells que evidenciïn majors senyals de frau i no hagin presentat declaracions complementàries.





Els tècnics remarquen que, en línies generals, la bretxa resulta gairebé 3.000 euros superior en el règim de mòduls (estimació objectiva), en el que avui dia tributen menys de 1,3 milions d'autònoms. La resta, que suposa més del 60%, ja ho fa en el règim d'estimació directa, de manera que Gestha es dirigirà al futur ministre d'Hisenda perquè derogui de manera gradual el règim de mòduls durant la propera legislatura.





En aquest sentit, proposarà al Ministeri d'Hisenda una transició gradual en quatre fases. A la primera, que s'iniciaria el 2020, proposen que no es prorroguin els límits excloents anteriors a la reforma fiscal de 2014, per la qual cosa quedarien a la meitat dels vigents; en la segona (el 2021) es demana que s'exclogui d'aquest règim a qui emeti factures a altres empresaris o professionals per més del 25% dels seus ingressos (actualment el 50%); que a partir de 2022 s'exclogui als microempresaris no agraris; i que, finalment, en 2023 es derogui definitivament el règim de l'estimació objectiva per signes, índexs i mòduls.





Per comunitats autònomes, les dades de Gestha mostren que les majors diferències entre les rendes declarades en el règim de mòduls per assalariats / pensionistes i autònoms es localitzen a la Comunitat de Madrid (19.456 euros), Catalunya (14.514 euros) i Astúries (12.496 euros ). Per contra, les regions on aquesta bretxa resulta menys accentuada són Extremadura (6.045 euros), Múrcia (7.662 euros) i Andalusia (8.163 euros).