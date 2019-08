L'enfrontament pel lideratge de la dreta està marcant les relacions entre Albert Rivera i Pablo Casado. Segons una informació publicada per La Vanguardia, Rivera hauria donat un cop de porta a Casado davant la possibilitat de repetir la fórmula de 'Navarra Suma' en el conjunt d'Espanya davant unes possibles eleccions anticipades.









Malgrat que la coalició electoral de la comunitat foral --conformada per Unió del Poble Navarrès, Cs i PP-- va obtenir uns magnífics resultats, a Ciutadans prefereixen mantenir oberta la competició entre 'taronges' i 'blaus' per fer-se amb el primer lloc en el bloc de l'oposició.





Des de les files populars, tant Cayetana Álvarez de Toledo com Alejandro Fernández, han parlat en públic i de forma positiva sobre la possibilitat de configurar llistes compartides de cara a unes noves eleccions generals.





A Navarra, l'entesa va aconseguir alçar-se com la força més votada i no va provocar dissensions internes en cap de les organitzacions participants. Per aquest motiu una reedició de la fórmula sigui vista com una temptadora iniciativa, que garantiria que cap de les restes electorals es perdés després de l'aplicació de la llei d'Hondt.





No obstant això, Rivera no vol ni sentir parlar d'aquesta idea. El líder de la formació taronja considera que la situació navarresa era molt singular i que no es pot estendre al conjunt d'Espanya. Així mateix, segellar aquest acord amb els populars considera que encegaria qualsevol intent d'absorbir la major part del vot lliberalconservador al voltant de Ciutadans, objectiu inconfés però evident dels estrategs del partit.