Premien els caixers amb reconeixement facial de CaixaBank

La iniciativa de caixers amb reconeixement facial de CaixaBank, que l'entitat va introduir al febrer, ha estat distingida com a millor projecte tecnològic de l'any per la revista 'The Banker', segons ha informat la companyia aquest dijous en un comunicat.









El nou servei de CaixaBank ha estat escollit com el Projecte tecnològic de l'any en la categoria 'Canals de prestació de servei' en els The Banker Tech Projects Awards 2019, que reconeixen els millors projectes desenvolupats per entitats financeres que han destacat en l'any per la seva innovació i la seva contribució a la transformació tecnològica del sector financer global.





Els caixers amb reconeixement facial de CaixaBank són pioners a nivell mundial en permetre reintegraments de diners del caixer identificant l'usuari a través de la imatge captada per la càmera del terminal.





El caixer disposa del maquinari i el programari necessari per validar fins a 16.000 punts de la imatge de la cara de l'usuari, el que garanteix una identificació totalment segura.