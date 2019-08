Els repartidors de Glovo segueixen protestant contra l'empresa: "Som esclaus"

Un centenar de repartidors de Glovo s'han manifestat a Barcelona per criticar les seves condicions laborals, ja que segons ells estan constantment controlats per l'empresa, i dir que són falsos autònoms: "Som esclaus de l'aplicació".













Així ho ha explicat el repartidor de Glovo i president de la secció sindical de la IAC, Brian González, que va ser qui va convocar la protesta i va rebre el suport de col·lectius com Ridersxderechos i l'A ssociació Autònoma de Riders i de treballadors d'altres empreses de repartiment com Deliveroo - que ja ha estat condemnada per no respectar els drets laborals dels seus treballadors - i Stuart.





González ha explicat que l'empresa menteix al dir que els treballadors són autònoms. "Diuen que som autònoms tant els 'Glovers' com altres 'Riders', la qual cosa és mentida perquè des de la mateixa empresa i altres empreses ens controlen tot", ha comentat.





El convocant de la manifestació ha remarcat que això "no és tenir autonomia", per la qual cosa, detalla que el col·lectiu de repartidors se sent "esclau" i "controlat" per l'empresa.





González ha avisat que Glovo ha pres mesures per "comprar" als repartidors, com ha remarcat que ja ha fet en altres vagues, i que ha ofert diners extra per treballar durant les hores de la vaga parcial.





LA MANIFESTACIÓ





La manifestació ha començat a les 12.00 hores davant de la Sagrada Família i més tard s'han dirigit fins a la seu de Glovo a Barcelona, al districte del Poblenou.





Sobre les 13.30 hores, els repartidors han arribat a les oficines de Glovo i s'han concentrat a l'espera de ser atesos per responsables de la multinacional, i la mobilització s'ha dissolt una hora després al no haver estat rebuts.