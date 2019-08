Cs accepta les condicions de Vox i desbloqueja la investidura d'Ayuso

El portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha assegurat que assumeix el document definitiu de Vox i que es "està més a prop" de convocar una sessió d'investidura per posar en marxa un govern "històric" a la Comunitat de Madrid



Així ho ha indicat en roda de premsa per valorar el document definitiu que ha presentat aquest dijous Vox amb una sèrie de compromisos que han de ser assumits per PP i Ciutadans de cara a desbloquejar la investidura.



Una Conselleria d'Afers Socials, Família i Natalitat per donar suport a la maternitat, la llibertat d'educació moral dels pares i assegurar que cap menor estranger no acompanyat (MENAS) no ingressa en els centres d'acollida de la regió sense comprovar abans de manera "fefaent "la seva edat.



Aguado ha traslladat a la seva homòloga en Vox, Rocío Monasterio, que aquestes exigències "no són incompatibles" amb l'acord de govern amb el PP i les 155 mesures de reforma subscrita entre Cs i els populars.