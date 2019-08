Què passa si Hisenda envia una multa de trànsit a casa a l'agost?

Agost segueix sent el mes per excel·lència de vacances, en què moltes famílies es van fora de casa seva. Llavors, què passa si Hisenda envia una multa de trànsit a casa? No recórrer en els terminis corresponents pot comportar problemes més grans.









Hisenda entén que si l'infractor no està al seu domicili, no es dóna per vàlida la notificació. D'aquesta manera, l'Agència Tributària ha de tornar a enviar les sancions al setembre.





Com a antecedents, el Tribunal Suprem va establir en una sentència del 13 de maig de 2015 que si el contribuent està de vacances no es dóna per vàlida la comunicació. Així, l'Agència Tributària ha d'intentar-se posteriorment.





Es tracta que el ciutadà tingui temps suficient per emprendre les accions legals que consideri oportunes davant la notificació.





Així, la sanció no s'anul·la, però pot no tenir validesa durant un temps.