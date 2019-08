Competència recorre el reglament de l'AMB sobre vehicles VTC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat impugnar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) articles del reglament sobre vehicles amb conductor de lloguer (VTC) en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per limitar la competència.









Segons ha informat aquest divendres en un comunicat, la CNMC considera que resulten "contraris a la competència i als principis de regulació econòmica eficient", de manera que perjudiquen els consumidors i usuaris.





Segons la seva opinió, el Reglament limita al prohibir la geolocalització del vehicle VTC amb caràcter previ a la contractació del servei; en prohibir que els VTC puguin estacionar o circular per vies públiques quan no estiguin contractats prèviament, i en establir un lapse de 60 minuts entre la contractació i l'inici de la prestació del servei, entre d'altres.





Considera que en articles com els citats el reglament aprovat limita la competència i "no s'ajusta als principis de necessitat, proporcionalitat i no discriminació".





Al seu judici, "tals mesures incideixen negativament en la prestació del servei als consumidors i usuaris finals" i provoquen majors preus, menor qualitat i innovació, disminueixen l'oferta disponible i això es tradueix en majors temps d'espera.





Amb caràcter previ, al juliol de 2018, la CNMC havia recorregut també davant el TSJC, el reglament aprovat per la AMB per a regular el servei VTC en l'àrea metropolitana de Barcelona.





Entre altres mesures, aquest reglament exigia una autorització específica per a poder prestar serveis en aquest àmbit, i actualment dit reglament es troba suspès després de la decisió del TSJC d'adoptar les mesures cautelars sol·licitades per la CNMC.





La CNMC s'ha pronunciat en nombroses ocasions sobre la conveniència de realitzar una reforma integral de la regulació del servei de transport discrecional de passatgers.





Defensa que aquesta regulació global permetria establir un marc jurídic que eviti discriminacions injustificades entre les autoritzacions del taxi i de VTC i que hauria de respectar els principis de regulació econòmica eficient en benefici de tots els consumidors i usuaris.