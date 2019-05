Aprovat el reglament definitiu de les llicències VTC

El ple del consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts 21 de maig definitivament la norma reglamentària que estableix les condicions d'explotació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) en l'àmbit metropolità, segons un comunicat.





El reglament de VTC proposat per l'AMB S'estableix un temps de precontractació mínim de 60 minuts, 45 més que els estipulats en el decret llei aprovat al gener pel Govern, que contemplava la seva ampliació fins a una hora.





La norma ha quedat aprovada gràcies als vots a favor de PSC, Entesa, CUP, Plataforma Ciutadana per Barberà, i Compromís i Acord per Torrelles, mentre que el PDeCAT i ERC s'han abstingut i PP i Cs han votat en contra.









A 30 DIES, EN VIGOR





El reglament, que entra en vigor 30 dies després que la publicació al BOPB i al DOGC, atorga les competències necessàries a l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), com a ens de l'AMB, per fer complir aquesta reglamentació.





L'Imet tindrà accés directe als registres del Ministeri de Foment, i si cal al de la Generalitat, on s'hauran de registrar tots els serveis dels VTC des de la precontractació fins a la finalització del servei.





La normativa també prohibeix als vehicles adscrits a aquest tipus d'autoritzacions circular per les vies públiques per buscar clients i propiciar la captació de viatgers que no s'hagin contractat prèviament, de manera que quan finalitzin el servei hauran d'estacionar fora de la via pública.





Per això, els conductors de VTC que estiguin circulant per l'àrea metropolitana sense passatgers hauran de justificar que tenen un servei o que es dirigeixen al seu lloc d'estacionament.





El reglament no permet la implantació o la pràctica de la geolocalització i els conductors dels VTC hauran d'atendre els requeriments del servei d'inspecció corresponent per a la inspecció del vehicle i de la documentació vinculada a l'activitat.





DECEPCIÓ AMB ERC





En declaracions a Europa Press, el portaveu d'Elit Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha assenyalat que estan contents i satisfets amb l'aprovació del reglament, tot i que ha destacat que encara no s'ha acabat el camí perquè acabarà en els tribunals: "És el final de la primera fase del camí".





A més, ha declarat que el sector està molt decebut amb l'abstenció d'ERC, a qui ha criticat per posar-se de perfil davant la nova norma: "En el seu programa electoral tenen que s'ha d'aprovar una norma i quan toca es posen de perfil. El pagaran a les urnes. Els taxistes no van a votar Maragall".





Creu que un partit com ERC, que segons ell defensa els drets socials, no pot posar-se de perfil davant d'empreses com Uber i Cabify: "Estan cometent delictes per tot el món".