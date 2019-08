Hisenda, atenta a la possibilitat de que la Generalitat impulsi una Agència Tributària Pròpia

Hisenda vigilarà les actuacions de l'Agència Tributària pròpia de Catalunya, organisme que en teoria ha de gestionar i controlar tots els atributs que es paguen a la comunitat autònoma catalana, segons destaca el rotatiu digital 'Vozpópuli'.













El 2014, la Generalitat va demanar als seus treballadors, ia les seves empreses, que cedissin les seves dades fiscals sense tenir competències per fer-ho. Una cosa que, des de llavors, no ha tornat a passar.





PERE ARAGONÉS





Però el departament d'Economia, que dirigeix el republicà Pere Aragonès, si torna a la idea de l'equip d'Artur Mas el 2014, en ple procés independentista, tot i que, a dia d'avui, tan sols es refereixen a les empreses institucionals públiques un any després de la fi del 155, segons destaca el rotatiu esmentat.





L'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va desmuntar aquesta infraestructura després controles els comptes catalans.





Des del Ministeri expliquen que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) té competència per gestionar els tributs propis i estatals -si la seva recaptació és cedida íntegrametne a CCAA-, i adverteixen que l'Agència Tributària estatal és l'única que pot recaptar, comprovar i liquidar o posar sancions a la resta d'atributs com l'IRPF, l'IVA o l'impost sobre societats.





Tal com explica 'Vozpópuli', "No es tracta de cap embrió d'una Hisenda pública pròpia", es tracta de "retallar despeses, posar criteri únic per tal de reduir la litigiositat de l'Estat".





Ara, després que hagin passat 12 mesos de la fi del 155 de la Constitució, Aragonès reprèn la centralització del pagament d'impostos després de tres anys de pròrroga pressupostària.