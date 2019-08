Com anticipar la descompensació en malalties mentals mitjançant una analítica

Investigadors del departament de salut de Gandia i dels hospitals La Fe i Pare Jofré de València han realitzat un estudi mitjançant el qual es podria detectar i, per tant, anticipar, la descompensació en malalties mentals greus mitjançant una analítica senzilla, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.









L'estudi planteja la possibilitat de detectar la inflamació que provoquen determinades patologies psiquiàtriques greus, com els trastorns esquizofrènic, esquizoafectiu i bipolar, gràcies al quocient neutròfils / limfòcits obtingut mitjançant una simple anàlisi de sang realitzat al pacient.





Per a l'estudi es van comparar anàlisi de sang de persones sanes amb els de persones diagnosticades amb malalties mentals greus, gràcies a la col·laboració dels professionals de la Unitat de Salut Mental de l'hospital Francesc de Borja i del centre de salut de Corea de Gandia.





En els resultats es destria que aquest marcador arriba a triplicar-se en el cas del segon grup de pacients, de manera que per al grup investigador "és clara la relació dels processos inflamatoris en, almenys, una part dels pacients amb malalties mentals greus ".





Això suposa l'inici per a futures investigacions en què es determinaria el punt de tall pel qual aquesta inflamació desencadenaria una descompensació psicòtica, el que podria prevenir-la. D'aquesta manera, s'obre el camí per a estudiar la possible causa de la inflamació i actuar en conseqüència, segons les mateixes fonts.





Un dels avantatges d'aquest procediment és que, en detectar aquest marcador amb una analítica rutinària, s'evita altres processos més invasius com la punció lumbar.





El grup de treball el conformen José Olcina, psiquiatre de la Unitat de Conductes Addictives; Julián Díaz i Neus Orta, cap del servei de Laboratori i cap de secció de Microbiologia, respectivament, del departament de salut de Gandia, en col·laboració amb Eduardo López Briz, del servei de Farmàcia de l'hospital La Fe, i Fernando Gómez-Pajares, de Medicina Preventiva de l'hospital Pare Jofré. L'estudi està publicat a la revista científica Medical Hiphoteses.