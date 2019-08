La Confederació Sud-americana de Futbol (CONMEBOL) va sancionar a Leo Messi amb tres mesos de suspensió i una multa de 45.000 euros per les seves crítiques i acusacions a l'organisme durant la passada Copa Amèrica.













El web oficial de la CONMEBOL va publicar la sentència de la Jutgessa Única Amarilis Belisario del Tribunal de Disciplina. "Suspendre el jugador Lionel Andrés Messi per tres mesos comptats a partir del dia següent a la notificació de la present decisió. En conseqüència, el jugador queda suspès per disputar partits oficials i amistosos amb la seva selecció nacional en aquest període de temps", diu el comunicat.





PER CALENDARI, TAN SOLS ES PERDRÀ AMISTOSOS





A més afegeix la sanció econòmica i recorda que "contra aquesta decisió cap recurs davant la Cambra d'Apel·lacions de la CONMEBOL". Messi no es perdrà partits importants de classificació per al Mundial de Qatar 2022 i sí els amistosos fins a final d'any contra Xile, Mèxic i Alemanya.





Messi no es va mossegar la llengua durant la cita al Brasil a principis de juliol, quan va comparèixer ple de titulars en dues ocasions. La primera, quan l'Argentina va caure en semifinals contra l'amfitriona. "L'àrbitre els va afavorir, Brasil maneja molt en la Conmebol", va dir a la zona mixta.





En el partit pel tercer i quart lloc contra Xile, on el '10' va ser expulsat per una sèrie de pechazos amb Medel, Messi va ser encara més contundent. "Nosaltres no hem de ser part d'aquesta corrupció. La Copa està armada per Brasil", va dir. "La veritat cal dir-la", va afegir llavors després de ser preguntat per possibles sancions.