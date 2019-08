La Lliga pretén a Ignasi Guardans com a líder de la nova formació malgrat les discrepàncies internes

Ignasi Guardans, polític i jurista vinculat a CDC, podria liderar el nou partit catalanista, la Lliga Democràtica, tot i que les divisions internes del projecte podrien fer que el mateix Guardans no acabi liderant la nova formació que té com a objectiu presentar-se a les eleccions autonòmiques a Catalunya .









Hi ha una pugna, segons ha destacat 'La Vanguardia', entre d'Astrid Barrio i Eva Parera -mà dreta de Manuel Valls-, ja que totes dues volen ser secretària general del partit, encara que amb ideologies diferents, ja que Parera és propera a Ciutadans i Barri compta amb captar part dels vots independentistes moderats.





FISAS I BOSCH ABANDONEN EL PP PER UNIR-SE A LA LLIGA





L'exdiputat al Parlament Europeu Santiago Fisas i l'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch van abandonar la seva militància al PP per implicar-se en el nou projecte de la Lliga Democràtica, un partit catalanista de centre dreta que s'està gestant per presentar- a les pròximes eleccions catalanes.





La Lliga Democràtica està impulsada per, entre altres, la regidora de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona i exdirigent d'Unió Eva Parera, i es preveu que es presenti públicament al setembre.





GUARDANS, AMB POQUES PAPERETES





Guardans té una ideologia que no casa amb part del partit, i és que està molt més a l'esquerra que part de la nova formació política, pròxima a Ciutadans i amb un discurs molt més radical en contra de l'independentisme.





De vegades, el problema en un partit que intenta ajuntar a gent de diverses ideologies és aquest, que no hi ha manera de posar-se d'acord per trobar un líder per a la formació. Furgar en Ciutadans és molt temptador, ja que el partit està perdent efectius, sobretot a Catalunya, però la Lliga també pretén pescar en el sector del catalanisme moderat que no és independentista.