PSOE i Compromís acosten postures per a la investidura de Sánchez

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha assegurat que hi ha acord "en el substancial" amb Compromís per seu suport a la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern, a l'espera de rebre el document definitiu amb totes les propostes de la coalició.









"Volem ser rigorosos per al compliment de l'acord", ha subratllat Ábalos en declaracions als mitjans després de la reunió de Sánchez amb el diputat de Compromís, Joan Baldoví, i la coportaveu de la coalició i vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en València, al costat del secretari general dels socialistes valencians i cap del Consell, Ximo Puig.





La trobada s'ha prolongat durant al voltant d'hora i quart en un hotel de València. Es tracta de la primera reunió amb una força política que manté Sánchez després de la investidura fallida del mes passat.





Per la seva banda, Baldoví ha detallat les propostes dels valencianistes per donar un vot favorable a Pedro Sánchez a la investidura. Quant al finançament, ha demanat que en màxim vuit mesos hagi una proposta en ferm per part del Govern. "Molt probablement serà un compromís que pugui acceptar el Govern", ha subratllat.





Així mateix, ha reclamat "afegir alguna cosa més" a la proposta del deute "que suposi que es va a alleugerir la càrrega financera" i ha demanat que el Govern es comprometin a assumir el 50 per cent del sistema de dependència en els propers quatre anys i que en els primers dos haurà d'assumir com a mínim el 25%.