La Xina rebutja la seva designació com a "manipulador de divises" pels EUA

El Banc Popular de la Xina (BPC) ha expressat la seva "ferma oposició" a la decisió "unilateral" del Departament del Tresor dels EUA de designar al gegant asiàtic com "manipulador de divises", cosa que no succeïa des del 1994, advertint que els passos adoptats per les autoritats nord-americà soscaven el consens sobre els tipus de canvi i tenen un greu impacte negatiu en l'estabilitat del sistema monetari internacional.









En un comunicat emès per l'institut emissor xinès, l'entitat sosté que els EUA ignora els fets i atribueix injustificadament a la Xina l'etiqueta de "manipulador de divises", cosa a la qual "la part xinesa s'oposa fermament".





"Això no només destruirà greument l'ordre financer internacional, sinó que també desencadenarà turbulències en el mercat financer, obstaculitzar en gran mesura el comerç internacional i la recuperació econòmica mundial", ha advertit el banc central xinès.





En aquest sentit, l'entitat ha assenyalat que aquest acte unilateral dels EUA soscava el consens multilateral global sobre problemes canviaris i té un greu impacte negatiu sobre l'estabilitat del sistema monetari internacional, de manera que ha recomanat a les autoritats dels EUA "tornar a la camí de la racionalitat i l'objectivitat".





El tipus de canvi del iuan enfront del 'bitllet verd' s'afeblia aquest dimarts un 0,1% fins als 7,0585 iuans per dòlar, en mínims d'onze anys, després que el BPC fixés en 6,9683 iuans per dòlar el punt mitjà del rang d'oscil·lació diària del 2% del tipus de canvi.





El Govern dels Estats Units va anunciar aquest dilluns la seva decisió de designar la Xina com "manipulador de divises", després que el Banc Popular de la Xina deixés caure el iuan a mínims de 2008 amb el dòlar.





El secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin, va explicar que la decisió va ser adoptada després d'una anàlisi realitzat segons l'Acta de Competitivitat de 1988, que "considera quins països manipulen la taxa de canvi entre la seva moneda i el dòlar nord-americà".





Així, ha recalcat que contactarà amb el Fons Monetari Internacional (FMI) per abordar la situació i "eliminar la injusta avantatge competitiu creada per les últimes accions de la Xina".





Referent a això, el Banc Popular de la Xina ha respost que el país asiàtic implementa una sistema de tipus de canvi flexible sustentat sobre l'oferta i la demanda i referenciat a una cistella de monedes, de manera que el tipus de canvi del iuan o renminbi ve determinat per l'oferta i la demanda i no hi ha manipulació.